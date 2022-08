Ángela Aguilar usa lenguaje no binario en video de TikTok

Ángela Aguilar hizo una invitación a sus fans para que asistan a su próxima presentación que forma parte de Jaripeo sin fronteras USA, show en el que se presenta con su papá Pepe Aguilar y su hermano Leonardo; esta vez, la invitación de Ángela fue distinta.

La joven de 18 años compartió en TikTok un video en el que hace la invitación usando lenguaje no binario, es decir, un lenguaje neutro que puede referirse directamente a personas que se identifican fuera del binario ella/él. Para que una palabra sea considerada neutra, se agrega la "e" al final de la mayoría de las palabras en lugar de la "a" o la "o", que son letras binarias que indican el femenino o el masculino.

El show se llevará a cabo el 7 de agosto, día del cumpleaños 54 de Pepe Aguilar. "Hola angelitos, angelitas, angelites, soy Ángela Aguilar y estoy muy emocionada", expresó la intérprete de "Ahí donde me ven" en el inicio de su mensaje en el que lució abdomen. Algunos cibernautas no se mostraron muy contentos con el lenguaje utilizado por Ángela. "Angelites…. No conozco ese idioma", se lee. Mientras que otros seguidores aprobaron y explicaron el por qué de la importancia de este uso: "El termino angelitxs (dicho angelites) es una forma inclusiva de hablar para todxs lxs personas que no se identifican con un género, ¡besos!".

Para los conciertos en Estados Unidos de Jaripeo sin fronteras, Pepe Aguilar no escatima en gastos, pues rentó por tres días para ensayar una arena en McAllen, Texas, donde se encontraba un equipo de más de 100 personas. Ángela confesó que estaba muy sorprendida por esto que hizo su padre, pues seguro iba a costar un dineral. El ensayo se vio interrumpido cuando Ángela distrajo a su papá con "el gordo", el perrito de la familia. "Perdón, es que me interrumpió mi hija con el gordo, ¿podríamos empezar otra vez por favor?, disculpen ustedes, pero el gordo es el gordo", expresó Aguilar. Pepe registró parte de este ensayo en un video de YouTube.

