Ángela Aguilar fue honrada con el premio a la “Mujer del Año” en una ceremonia celebrada el martes 13 de noviembre en un reconocido hotel de la Ciudad de México, a pesar de las controversias que ha enfrentado recientemente. La cantante, quien finalmente asistió al evento, estuvo acompañada en todo momento por su esposo, Christian Nodal. Al momento de recibir el galardón, el cantante de Sonora aplaudió desde la primera fila, mostrando su total apoyo hacia su esposa.

El reconocimiento fue entregado por Farah Slim, quien destacó la importancia de reconocer a las mujeres que representan a la música mexicana. “Este premio te pertenece, Ángela Aguilar, porque es esencial reconocer a las artistas que promueven este género. Además de este galardón, Ángela está nominada a dos premios Grammy, por su álbum Bolero y por Mejor Canción. Ángela, por favor, pasa al escenario”, expresó Slim, jefa de Contenido Editorial de la revista Glamour.

La hija de Pepe Aguilar, al escuchar su nombre, se levantó de su asiento junto a Nodal y subió al escenario con un elegante vestido largo de tono café claro:

"Muchas gracias, Farah. Te quiero mucho, de verdad. Estoy increíblemente agradecida por estar aquí esta noche y por este maravilloso reconocimiento de parte de Glamour," expresó Aguilar, visiblemente emocionada. "Gracias por tus palabras de apoyo, por confiar en mí, en mi música, en mi talento."

En su discurso, Ángela compartió una reflexión sobre su trayectoria. “Cuando nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de músicos, pero el verdadero honor ha sido pertenecer a la música mexicana, sentir el respaldo de un mariachi y de los valores, tradiciones y cultura que representa. No tomo a la ligera ese privilegio, por eso siempre que me subo a un escenario, trato de representar lo mejor posible a México, al país que tanto amo. Estar aquí no solo es un honor, sino también una gran responsabilidad”, dijo.

A lo largo de su emotiva intervención, Ángela hizo énfasis en la importancia de mantener la autenticidad y el control sobre la propia historia. También resaltó la relevancia de la colaboración y el apoyo entre mujeres en la industria. "Muchas veces las palabras no son necesarias... lo único que puedo decir es que estoy profundamente agradecida con mi familia, mi marido, mis amigos y con todas las mujeres que abrieron caminos para que yo estuviera aquí esta noche," comentó la cantante.

Aguilar, quien confesó que su único deseo siempre fue ser cantante, también recordó una frase de su abuela, Flor Silvestre, y dijo: “Gracias a la vida que me ha dado tanto. Si pudiera compartir algo, y no soy quien para dar consejos, les diría que nunca apaguen su voz, que siempre sean genuinas y auténticas. Que tengan el control sobre su historia y su persona.”

En su conclusión, Ángela animó a las mujeres y niñas a no callar sus voces y a ser fieles a sí mismas. Agradeció el apoyo de su audiencia, asegurando que su éxito se debe a todos los momentos y recuerdos acumulados gracias a ellos. "Trabajaré duro para seguir mereciendo este reconocimiento", finalizó.

