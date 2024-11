Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen en el centro de la controversia tras las declaraciones públicas de Cazzu, quien desmintió a la cantante mexicana sobre lo que afirmó hace unas semanas acerca de su relación actual con Nodal.

Fue en octubre cuando la joven de la dinastía Aguilar abordó por primera vez los rumores que han circulado en redes sociales. En una entrevista con ABC News, la artista compartió información sobre su situación personal.

Durante su conversación con la periodista Mireya Villarreal, Aguilar manifestó su frustración por las versiones que se difunden en los medios y entre el público sobre su vida privada.

“Si todo el mundo ya ha inventado su versión, entonces ¿por qué tengo que decir algo?”, comentó, refiriéndose a las narrativas que han surgido en torno a su relación con Nodal. “No la que ellos (los medios) están divulgando y la verdad que en este punto de mi vida. No siento que le tengo que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y los están haciendo quedar mal. Creo que ni conocen el 5 por ciento de la historia, pero eso está bien porque eso es lo que se vende”, añadió.

Adrián Salama, conocido como el "psicólogo de TikTok", analizó esta controversia en sus redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores. “Este movimiento de cabeza es una forma como de decir, ‘a mí me vale, reina. Yo ya tengo al wey, ella lo perdió, lo siento’. La mirada se aleja, es como un ‘no te quiero mirar, entrevistadora. No me gusta como lo están haciendo los medios y tú los representas”, explicó Salama.

El psicólogo también opinó sobre la percepción que genera Ángela: “Te estás viendo muy soberbia y es lo que hace que la gente se ponga en contra es cuando se vuelven un poquito soberbios. Ya se lo ganó, ya se casó. Lo que realmente está diciendo esta mujer es nosotros, Nodal y yo. Lo único que le estás demostrando al mundo es que te estás alejando del problema, no estás siendo responsable”.

Respecto a la declaración que incomodó a Cazzu, Salama expresó que no confía en las palabras de Ángela. “Meses antes que ustedes supieran nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían. Nosotros lo compartimos porque como figuras públicas desafortunadamente hay que hacerlo. Porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo”, manifestó la hija de Pepe Aguilar.

“Cuando está diciendo que todas las partes están involucradas, esta ceja te está diciendo un ‘espero’. Qué dice su cabeza, no es cierto, solo yo. (...) Aventar el cuerpo hacia atrás es una manera de demostrar que no están todos en el mismo lugar”, concluyó.

Con este contexto, la polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúa en desarrollo, generando un intenso interés entre los seguidores de la música y el entretenimiento.

