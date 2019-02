Angei Taddei, empoderada con glamour

Multifacética y siempre con ideas por emprender, así es como Angie Taddei enfoca su energía en una de las facetas que adora: la conducción, actividad en la que la integrante de JNS se desenvuelve con éxito dentro de la pantalla de E! Entertainment.

Y es que además de seguir en gira con JNS junto al 90’s Pop Tour, Angie estará presente en la nueva campaña de E!, misma que llevará por nombre “Star Power E!” en la que busca destacar los valores que le dan identidad al canal y a lo más destacado de la cultura pop.

El proyecto será estrenado para Latinoamérica durante la transmisión de la alfombra roja de los premios Oscar el próximo 24 de febrero. En “Star Power E!” además de Taddei también estarán presentes Alejandra Azcárate, Carla Medina y Lía Ferré, quienes además tendrán un papel destacado en varias producciones que ya alista la señal de E!

“La campaña muestra todo lo que es y ha sido E! a través de los años -anota Taddei-, las cosas que lo han mantenido en el gusto de la gente y el glamour. Es una referencia máxima de la cultura pop y de las alfombras rojas. Es un canal divertido, de vanguardia y moda, pero también aborda todo lo que nos interesa a las mujeres”.

Mantiene su vista en el “look”

“Star Power E!” no es la única apuesta que tiene entre manos Angie por estas fechas, especialmente tras el éxito de su programa “Cámbiame el look”, en el que explora la moda como un medio de expresión y comparte historias de vida de personas que buscan llenar al mundo de frescura al atreverse a lucir como siempre han deseado.

La conductora puntualiza que a través de este programa -con tres temporadas consecutivas-, logra ofrecer un contenido diferente al abordaje habitual que tiene el tema de la moda en los medios, al destacar las diversas facetas en las que se desarrollan personal y socialmente las mujeres e incluso, se abre a las nuevas identidades de géneros.

“Seguimos comunicando y entreteniendo de una forma honesta y auténtica. Me siento orgullosa que en nuestra tercera temporada tuvimos a dos mujeres transgénero y hablamos de lo que esto significa para ellas, algo que no es tan fácil y fue increíble, tuvieron una aceptación sensacional, tenemos que seguir hablando de cosas que son punta de lanza, vanguardistas”.

Compromiso femenino

Angie señala que su compromiso por desarrollar contenido de interés para las mujeres no solo se queda en el foro de televisión, pues tiene claras las situaciones de riesgo, acoso y violencia que diariamente persiguen a las mujeres en México.

“Es una de las situaciones más tristes que estamos viviendo no nada más en México, sino en el mundo entero. No concibo que sigamos viviendo en la era en la que una mujer no se pueda subir al transporte público sin miedo. Todos los días en mi programa conozco a mujeres que ya les ha pasado alguna agresión en el metro y tenemos que saber cómo quitarnos ese miedo, hay que vivir cautelosas y cuidándonos, pero también disfrutando de quienes somos, de nuestra feminidad”.

¡No te lo pierdas!

