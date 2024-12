Andrew Garfield comparte su fanatismo por Chappell Roan

Andrew Garfield, actor y productor británico-estadounidense conocido por sus papeles en el El Sorprendente Hombre Araña, Hasta El Último Hombre, Red Social Y Tick Tick Boom, ahora protagoniza junto a Florence Pugh la comedia romántica titulada “We live in time” o 'Vivir el momento' en latinoamérica, la cual se estrenó en cines el pasado 31 de octubre de 2024.

Debido a ello, Andrew y Florence han hecho múltiples entrevistas promocionales, y en una de ellas el actor expresó su fanatismo por la cantante estadounidense Chappel Roan. Fue durante el juego de "so true bestie now” de una entrevista para MTV UK, en el cual los actores deben responder preguntas sobre el otro para ver qué tanto se conocen. Una de las preguntas para Florence Pugh fue cuál era el artista favorito de Andrew, a la cual su respuesta inmediata fue Chappell Roan.

La pregunta le dio el acierto a Florence y desató el fanatismo tanto del actor como de la entrevistadora, “he estado hablando sobre ella las últimas 48 horas” afirmó el actor. Cuando le preguntaron sobre su canción favorita compartió lo siguiente: “honestamente hay muchas por nombrar, Red Wine Supernova me está matando, Good Luck Babe!, sabes, Pink Pony club, obviamente HOT TO GO!, obviamente, honestamente todo el álbum, lo escucho completo todas las mañanas en el gimnasio para ser honesto”.

Andrew Garfield being a Chappell Roan fan is EVERYTHING to me! ��



Watch #AndrewGarfield and #FlorencePugh play a chaotic game of So True Bestie now ✨



We Live In Time hits UK cinemas January 1st! https://t.co/elq4RcKvKC �� pic.twitter.com/Df5G4mmQgn— MTV UK (@MTVUK) December 10, 2024

La entrevistadora y Andrew compartieron su admiración por el álbum completo, titulado The Rise and Fall of a Midwest Princess de la artista, resaltando que tiene canciones muy buenas y desatando el furor en las redes sociales. “Es un álbum excelente, nada ha sido como esto en mucho tiempo” explica el actor “creo que ella es toda una nueva artista nueva que es tan refrescante” coincide la entrevistadora.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

EA