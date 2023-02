Todo se encuentra prácticamente listo para la celebración del espectáculo ‘Andrea Bocelli, Live in Concert’ en la Zona Metropolitana, este 24 de febrero próximo, por lo que se dieron a conocer aspectos de la logística y, asimismo, la intérprete mexicana Carolina Ross –invitada especial del tenor italiano– habló de lo que significa su participación en esta gira con Bocelli, en la que cantará dos temas a dúo con él, así como el estreno (el 13 de este mes) de su más reciente sencillo, el tema romántico “Tú eres mi lugar”.

Así, Ross hizo hincapié en la “gran oportunidad” que significa haber sido invitada a tomar parte en las cuatro fechas que Bocelli tendrá en nuestro país (en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Torreón); “yo he sido soñadora desde muy pequeña”, comentó, pero algo como esto “no lo imaginaba ni en mis más locos sueños; por eso estoy agradecida con la vida”.

Gran esfuerzo y equipo

Como artista independiente, establece la cantante, “todo lo hacemos con mucho esfuerzo, y el que Bocelli hay escuchado el material y le haya gustado, es un sueño hecho realidad, que me acerca a mis metas”; de esa manera, “a veces uno trabaja y trabaja, sin saber si va a rendir fruto todo esto; cantar al lado de Andrea Bocelli pues es un paquetote, pero permite que tu voz sea escuchada a nivel internacional”, y se manifestó segura, porque “estoy cobijada por un gran equipo”.

Para este 2023, indicó Ross, no se extendió en planes porque “yo me pregunté mucho ¿qué irá a superar lo de cantar el himno con El Canelo? Y de pronto, me llega esto”; además, se declaró “feliz y contenta” por sus nominaciones al premio Lo Nuestro en tres categorías, en especial “como Artista Femenina, porque mi nombre suena al lado de artistas consagradas, como Aída Cuevas”.

Sorpresas por venir

Detalló la intérprete de origen sinaloense que, a pesar de que cantará “dos canciones” con el tenor, no reveló los nombres de los temas para “evitar spoilers”, y aunque aseveró que ensaya con pistas, “no hay nada como los instrumentos en vivo” con que se contará en el concierto”. Por otra parte, reveló que sus inspiraciones, como artistas, son Shakira –porque “fue adaptándose a los tiempos de la música y lo hizo muy bien”– y Laura Pausini, porque con toda su experiencia “continúa vigente”.

Asimismo, aunque ha grabado temas ya con Santa Fe Klan o Luis R. Conríquez, se dijo “dispuesta a grabar en el género urbano” y, puesto que está “enamorada de la música en todos sus colores y facetas”, adelantó que para este 2023 “se vienen muchas sorpresas” pero, la primera de ellas, será el formal lanzamiento de su nuevo sencillo “Tú eres mi lugar”, el lunes 13 de febrero.

Logística del concierto

En la misma cita de prensa, el director de Operaciones de MusicVibe, Daniel Miranda, refirió que se promueve este concierto como “un evento íntimo” para seis o siete mil personas; una “producción gigantesca” que hace necesario dejar claras ciertas indicaciones:

El programa musical dará inicio a las 20:30 horas.

Las puertas de Las Cañadas Country Club se abrirán a las 15:00 horas (pero no se permite acceso a pie o con auto).

Para acceder, se habilitará desde las 14:00 horas un estacionamiento –que tendrá costo– en Foro Alterno (en Parres Árias S/N y Constituyentes, Rinconada de la Azalea, Zapopan) y de ahí se habilitan más de 50 unidades de transporte (sin costo) que trasladarán a las personas al Club de Golf (el viaje se calcula en 25 minutos).

La verbena, al interior del Club, dará inicio a las 16:00 horas, con alimentos y bebidas gourmet.

Se cuenta con dos variedades de Vinos Bocelli (que no se distribuyen en el país) para su venta, pues pueden adquirirse a través del mismo servicio de boletos (Funticket.mx).

Conformado por dos actos y un intermedio, se prevé que el espectáculo musical tenga una duración de 2 horas.

Para la salida, los autobuses habilitados trasladarán a los asistentes al estacionamiento al finalizar el show.

Se aclaró que la mitad de las secciones han agotado sus entradas y, de las seis secciones restantes, se han vendido ya el 75 por ciento de las localidades (Funticket.mx).

