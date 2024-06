En medio de las especulaciones que rodean al exmánager de la famosa agrupación RBD, Guillermo Rosas, debido a un posible fraude durante el "Soy Rebelde Tour", Anahí ha decidido romper el silencio sobre la situación. La cantante recientemente habló sobre su relación con el representante, quien fue su amigo durante más de 15 años, y externó que ella, al igual que sus compañeros, busca transparencia y claridad en el caso.

Rosas fue despedido semanas antes del término de la gira, bajo sospechas de desvío de recursos que financiaban tanto a él como a los miembros de la banda como Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Von Uckermann y la misma intérprete de "Sálvame" . Perroni posteriormente anunció a la prensa que tomarían acciones legales para aclarar cualquier malentendido con su exrepresentante.

En una reciente entrevista con los medios, Anahí aclaró que no está tomando partido ni acusando a nadie pues hasta la fecha no han tenido los resultados de las revisiones: "Se realizó una auditoría donde se detectaron irregularidades, y ahora se está llevando a cabo una segunda auditoría", detalló.

La esposa del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, reveló que está en conversaciones con un prestigioso despacho internacional para llevar a cabo una tercera auditoría a Guillermo Rosas y su empresa, T6H. "Yo también quiero claridad. Todos buscamos lo mismo. A veces, al no estar tan visible, pueden surgir especulaciones o malentendidos", mencionó, aludiendo a las críticas por su relación cercana con Guillermo.

"Cuando decidimos embarcarnos en el Soy Rebelde Tour, l o hicimos con gran ilusión . Volver a estar juntos en un escenario era algo que me emocionaba enormemente. Eso es lo que quiero recordar para siempre", expresó emotivamente Anahí.

A principios de mayo de 2024, Anahí generó controversia al felicitar públicamente a su exmánager por su cumpleaños, haciendo referencia a los desafíos que enfrentaron juntos , aunque enfatizó que no guarda rencor hacia él. Esta acción provocó molestia entre los fanáticos y dentro de la propia agrupación.

"En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápidamente los que pudieron lastimar. La vida es breve, estamos de paso ... el tiempo me ha enseñado a agradecer todo, incluso lo que no fue tan bonito... un corazón libre no carga equipaje. Feliz cumpleaños, te deseo paz, amor y salud siempre", expresó Anahí en su mensaje.

Respecto a la controversia, Anahí explicó que la decisión de poner fin a la relación laboral con Rosas no fue solo un asunto profesional, ya que lo consideraba uno de sus mejores amigos. "Se rompió una amistad de muchos años. Una confianza que era muy importante para mí y fue muy doloroso. No nos hemos vuelto a ver desde entonces. Necesitaba sanar", compartió sinceramente.

Anahí reveló que consideró enviar un mensaje privado a Guillermo, pero también sintió que no tenía nada que ocultar. "No fue mi intención herir a nadie con mi mensaje. Si eso sucedió, lo lamento sinceramente y ofrezco una disculpa de todo corazón", concluyó.

Con información de SUN.