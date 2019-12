Ana Serradilla y Christopher von Uckermann miran con humor al pasado

No aferrarse al pasado y confiar plenamente en el presente es la propuesta de “El hubiera sí existe”, el más reciente filme de Ana Serradilla y Christopher von Uckermann, en el que ambos actores presentan una historia que reflexiona sobre las posibilidades de viajar al pasado y modificar tajantemente el futuro en un intento por lograr la felicidad perfecta y sin errores.

La historia situada en la Ciudad de México, ofrece un viaje redondo y bastante crítico, entre el humor y el drama, sobre el apego que se tiene al pasado y qué tanto se puede construir una vida mejor al impedir que ciertas circunstancias sucedan sin importar que terceros salgan perjudicados.

Ayer, previo a su estreno nacional el próximo 25 de diciembre, Christopher y Ana hicieron una escala en Guadalajara para presentar la cinta. Ella interpreta a “Elisa”, quien se encuentra sorpresivamente con su “yo del futuro”, interpretado por la primera actriz Ofelia Medina; un momento que la pondrá a reflexionar y causará un gran enredo.

Cabe señalar que la cinta también pone sobre la mesa preocupaciones sobre el medio ambiente y el desabasto de agua que el mundo tendrá si en el presente se siguen tomando decisiones equivocadas.

“Cuando me hablaron para contarme esta historia yo estaba en Colombia, no leí ningún guion, y se me enchinó la piel y dije que sí quería hacer esta película sin haber leído absolutamente nada. Me preocupaba cómo se abordaría la cuestión de estos viajes en el tiempo, pero confié completamente y creo que al final fue algo que se solucionó de una forma nada pretenciosa y muy inteligente”, indica Serradilla.

Christopher von Uckermann, quien da vida a “Carlos”, resalta la versatilidad de los personajes que conforme avanza la historia dan un vuelco total a la trama que también tiene al amor como eje principal para valorar si realmente las decisiones del pasado deben ser un peso emocional y determinante para arrepentirse de un futuro en el que el sufrimiento puede evitarse.

“Quizá yo antes era más apegado al pasado, pero ahora siento que menos. No justamente a raíz de esta película, el tiempo te va enseñando eso, de lo que estamos viviendo, a raíz de que vas madurando aprendes que lo único que tienes es el ahora”, comentó.