Ana Paula Martínez vive el desafío de ser “fresa” en “Vencer el pasado”

La actriz Ana Paula Martínez debuta con su primer protagónico en la telenovela “Vencer el pasado” (20:30 horas, de lunes a viernes, por Las Estrellas), en donde da vida a “Danna”. Con producción de Rosy Ocampo, Ana Paula platicó sobre esta nueva aventura, en la que regresa a trabajar con la productora que le dio su primera oportunidad.

Para la joven actriz, explorar el personaje ha sido un nuevo reto: “Estuve haciendo zooms con mi coach, me ayudó mucho a repasar mis líneas, a aprender. Un reto también ha sido que ‘Danna’ es un poco fresa, y yo no. Es un pequeño reto, ya está superado, la coach me ayudó mucho”.

“Danna” es una niña que vive en Puebla: “Es la princesa de todo, pero luego se da cuenta que lo que está viendo no es una realidad. Tiene que volver a la Ciudad de México con su mamá, pierden todo, ya no tienen el mismo dinero de antes. Ella crea un universo en redes sociales. Me ha gustado mucho este papel, además de ser protagónico: aunque ‘Danna’ sea algo rebelde es una niña buena, tiene buen corazón, es buena con su familia. Aunque sea algo fría siempre intenta dar lo mejor”.

A pesar de las diferencias, Ana tiene algunos vínculos con su personaje: “Algunos rasgos en común es que tenemos la misma edad, vamos en el mismo año y el mismo tipo de gustos, como las redes sociales, también en su personalidad. En algunos puntos nos parecemos”.

Entrar en esta nueva producción significa volver a coincidir con Rosy Ocampo, la productora: “Ya había trabajado con ella hace bastante tiempo, empecé a trabajar con ella desde que tenía cinco años. Contactó a mi mamá, le dijo que había un casting con un personaje. Me volvieron a llamar, volví a ir y luego fui a un callback. Pasó una semana y confirmaron que me quedaba. Es un papel protagónico, estoy muy contenta con este papel. La preparación ha sido estudiar, repasar, leer los guiones”.

Para Ana Paula, una colega de quien ha aprendido es Érika Buenfil, con quien también pasa buenos ratos: “Me he divertido mucho con Érika, es muy divertida, siempre tiene una gran vibra, estoy muy feliz con ella, siempre hacemos tiktoks, tiene una gran personalidad”.

La actriz también ha procurado aprender siempre en cada nuevo proyecto: “He aprendido mucho de estas novelas, he estado con productores muy buenos, con actores muy profesionales. Me entusiasma mucho poder estar otra vez con Rosy, estoy contenta de poder estar de nuevo con ella, me pone muy feliz, he aprendido mucho”.

Por ello su plan a largo plazo es continuar en el medio: “Seguir haciendo proyectos con gente tan talentosa como Rosy, me gustaría llegar al punto de poder producir o dirigir una novela”. Ana Paula no descarta otros terrenos fuera de la televisión: “También me encantaría mucho, ya he trabajado mucho en películas, series, teatro, en otro tipo de grabaciones, series, novelas, me encanta mucho”. Para los menores de edad que deseen recorrer el mismo camino que ella, la joven actriz tiene varios consejos: “Les recomendaría mucho que busquen una escuela, siempre es bueno. De ahí pueden llamar a producciones, a hacer novelas, fue lo que a mí me pasó”, finaliza.

