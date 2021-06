Desde hace varios días la actriz Ana Martín se ha vuelto muy viral, esto gracias a los mensajes que comparte en Twitter sobre la liberación femenina, sus fotos sensuales de cuando era joven y sus comentarios sobre sus relaciones amorosas con los hombres y del por qué no se ha casado ni ha tenido hijos. Mientras algunos usuarios celebran sus declaraciones tan sinceras, otros la critican, pero es un hecho que no pasa desapercibida.

“Nunca creí en eso de que 'hasta que la muerte nos separe', creí más bien en el amor libre"

“Dicen que soy la reina de Twitter, todo es gracias a ustedes. Los amo profundamente”, escribió recién, la estrella de telenovelas como “El pecado de Oyuki”, “Gabriel y Gabriela” y “Rubí”. Durante todo este jueves su nombre ha sido tendencia, y no es para menos, le ha compartido a sus “gotitas de miel”–como ella les llama a sus seguidores– tuits que son dignos de parafrasear.

“N’hombre, tengo 75 años de edad y si ahorita veo a un hombre desnudo, me desmayo, ¡qué horror! Cerré el ‘changarrito’ hace 10 años y no se me antoja para nada, soy muy feliz”, este mensaje lo replicó luego de una entrevista que le hicieron donde le cuestionaban si todavía estaba interesada en los hombres.

“Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’ que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”.

“Nunca creí en eso de que 'hasta que la muerte nos separe', creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mi libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo”, son otros de los mensajes que se leen de Ana Martín con respecto a su relación con los hombres.

En cuanto a la moda en su juventud, también recordó que se le criticaba por mostrar sus curvas. “Yo en los 60’s que fue la revolución sexual, pastilla anticonceptiva, empoderamiento de la mujer, música y cambio total de estilo como ustedes pueden ver”.

“Cada una decide cómo vestirse, no es para provocar, es por el simple hecho de sentirse bien con lo que uno use”. Y hasta recordó cuando fue parte del concurso Miss Mundo. “Fui la primera Miss Mundo México Bandera de México en 1963. Pero me descalificaron del concurso de belleza porque tenía 17 años. ¡Se armó un escándalo! Después que me descalificaron de Miss Mundo salí llorando, pero me di cuenta que lo mío en verdad era ser actriz, me dieron mi primer protagónico en donde gané mi primera Diosa de Plata. Gané más que una corona”.

JM

ESPECIAL