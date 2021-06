Ana Layevska va del thriller a la comedia

Días llenos de emociones está viviendo la actriz Ana Layevska, ya que dos series en las que participa llegan al público. La primera de ellas es “La muchacha que limpia”, proyecto que filmó en 2019 y que finalmente vio la luz por HBO, pues apenas el domingo pasado se estrenó. A lo anterior se suma que el próximo 29 de junio también se verá para toda América Latina a través de la plataforma HBO Max.

El otro proyecto es de Netflix, se trata de la comedia “Guerra de vecinos”, la cual se verá en esa plataforma a partir del 7 de julio, esta producción la coprotagoniza con Vanessa Bauche y la rodaron en Guadalajara. En entrevista con EL INFORMADOR, cuenta a detalle de estas dos series que la tienen expectante por la respuesta del público.

“Estoy muy contenta, la verdad es que los dos proyectos son muy diferentes. ‘La muchacha que limpia’ es un thriller policiaco, es un drama psicológico que habla de una mujer (Damayanti Quintanar) que acaba limpiando escenas de crímenes por necesidad y porque ya entró en ese mundo y no le queda de otra. Mi personaje representa al mundo de la clase alta. Y por otro lado está ‘Guerra de vecinos’ que también es comedia llevada al extremo, ridiculizando de cierta forma todos los defectos de los prototipos de los personajes”.

A lo largo de su carrera, Ana ha sabido diversificarse en los proyectos de actuación que elige, desde las telenovelas, pasando por el cine y ahora las series. “Por un lado me toca como actriz hacer personajes que no tienen nada que ver entre sí, pero esa es mi chamba. Estoy contenta de poder estrenar cosas tan diferentes en distintas plataformas y para diferentes públicos”.

Resalta que esta evolución histriónica a lo largo de su vida se ha dado de manera natural.

“Tengo que aceptar que ya tengo la suficiente edad y madurez para hacer otros personajes y se ha estado abriendo la industria para hacerlo, no solo para hacer buenas y malas de novela. No he hecho nada forzado, yo acepto los personajes no por la edad que tienen, sino por su carnita y por lo que se les puede sacar… son muchos factores, para mí ha sido natural toda esta transición”.

Explorando a “Sonia” y a “Silvia”

En “La muchacha que limpia”, Ana interpreta a “Sonia”, una ex modelo, “donde según los parámetros de la sociedad lo importante para ser feliz -según ella- es tener un marido con mucho dinero, un hijo, servicio en casa y una agencia de modelos. Es una mujer evasiva donde sus prioridades y su felicidad en la vida, ha estado basada en lo que quieren los demás. Es una mujer que cree que su vida es perfecta hasta que poco a poco su marido la envuelve en un mundo donde su vida corre peligro y el miedo la consume, fue un personaje que disfruté mucho porque tiene esa sutileza de ser una mujer muy linda, pero que en realidad no lo es”.

Por otro lado, en “Guerra de vecinos” interpreta a “Silvia”. “Esta historia habla de dos familias muy diferentes a nivel social y de clase, que acaban siendo vecinos, y se verá cómo conviven esas diferencias aparentemente tan abismales y cómo se hacen la vida imposible viviendo en esas circunstancias llevadas a la comedia, la cual es súper ligera y que de vez en cuando te va a hacer reflexionar sobre lo que estás haciendo bien y cómo tratas tú a las personas. En cuanto al personaje, destaca que: “‘Silvia’ es de la clase social mexicana alta, tiene una necesidad de sentirse muy aceptada por lo que posee, pero en el fondo lo más importante para ella es su familia”.

Otros proyectos que llegarán

Ana adelanta que ha vivido una temporada de varios proyectos en los que ha participado, como la serie “Dopamine” y la cinta “The gigantes”, pero aún no sabe cuándo se lanzarán. “Luego hice una serie en Colombia que se llama ‘Código implacable’ y esa se estrena al parecer a finales de año, pero son proyectos que luego no sabes cuándo se estrenan. Pero la verdad es que no me puedo quejar, he estado bastante activa y espero que esto continúe así”, finaliza.

