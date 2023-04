Ana Bárbara conquista las redes con un minivestido de impacto

Ana Bárbara es una de las cantantes de música regional mexicana más exitosas de nuestro país. Canciones como "Bandido" o "Como me haces falta" le permitieron ganar cientos de premios y el reconocido de su querido público.

Recientemente, la ex pareja de José María Fernández decidió compartir en su feed de Instagram una serie de posteos donde se la ve posar en un pasillo de hotel con un minivestido en color negro.

En dichos posteos Ana Bárbara no solo deslumbra con su escultural figura, sino que también derrocha sensualidad con cada podes. Además, se puede apreciar el cuerpo tonificado y trabajado de la cantante, quien a diario realiza diversas rutinas de ejercicios para mantenerse en forma.

Sus más de 3,1 millones de seguidores quedaron sorprendidos y enamorados de la figura de la cantante, e incluso las 3 publicaciones superan 60 mil me gusta, y los likes van aumentando minuto a minuto. En dichas imágenes también se la puede ver a Ana Bárbara lucir una camisa larga oversize, también en color negro, unos lentes de sol, y unas botas tipo combat que hicieron más impactante el look.

En los comentarios las personas la llenaron de halagos y no dudaron en mencionar lo "espectacular" que siempre se ve. "Me la haces me la cobro... Quién más de mis #Bandidos aman está clásica?? #TodoLoAprendiDeTI", escribió en uno de los posteos Ana Bárbara haciendo referencia sin duda a uno de sus mayores hits: "Bandido".

¿Qué premio recibió recientemente Ana Bárbara?

El pasado 21 de marzo, Ana Bárbara recibió el premio Ícono de BMI, y fue celebrada como la primera compositora en el género regional mexicano a quien se le otorga el máximo honor que presenta la sociedad de compositores y editores.

Por suerte este premio llegó en un buen momento, ya que Ana Bárbara ha pasado unas semanas muy duras a nivel personal tras la controversia que se generó con José Manuel Figueroa, quien aún sigue reclamando la autoría de la canción "Fruta Prohibida"

