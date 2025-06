Amiga de Valeria Márquez rompe el silencio, ESTO dijo sobre el caso

A casi un mes del asesinato de Valeria Márquez en un salón de belleza de su propiedad ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, el caso sigue generando repercusiones. Desde que la influencer recibió varios disparos que le arrebataron la vida, el público se giró para señalar a su amiga Vivian de la Torre.

Ante esto, Vivian decidió finalmente compartir su versión de los hechos, a través de una entrevista con el canal Mafian TV.

¿Qué dijo Vivian de la Torre del asesinato de Valeria Márquez?

En su aparición pública en el canal de Mafian TV, Vivian rechazó de forma tajante cualquier vínculo con el crimen y compartió detalles de los momentos que precedieron y siguieron al ataque.

Vivian narró que, con la intención de tener un gesto afectuoso hacia su amiga, trató de enviarle un ramo de flores al salón de belleza donde trabajaba. Al no lograr el envío, optó por mandarle un peluche y una bebida, buscando coordinar los tiempos para que ambos detalles llegaran al mismo tiempo. Sin embargo, poco después de que Valeria recibió los obsequios, un hombre armado ingresó al local y le disparó a quemarropa.

Desde su casa, Vivian presenció el momento a través de la transmisión en vivo. Relató que quedó paralizada al ver cómo Valeria caía al suelo y, en medio de la confusión, trató de entender lo que estaba ocurriendo. Al notar que su amiga no reaccionaba, llamó de inmediato a los tíos de Valeria para alertarles sobre la situación.

Vivian intentó acudir al lugar del ataque, pero al no ser familiar directa, no se le permitió ingresar. "Solo dejaron pasar a su familia. La primera que llegó fue una tía. Estaba destrozada. Yo la abracé, no sabía qué hacer" , recordó con evidente afectación emocional.

Vivian aprovechó el espacio para desmentir las versiones que circularon en redes sociales, donde algunos usuarios insinuaban que una supuesta disputa por un hombre podría haber motivado el crimen. Según explicó, no existía ningún tipo de conflicto entre ellas, y sus preferencias amorosas eran completamente distintas.

"A ella le gustaban los rancheritos y a mí más los de estilo urbano", comentó con tono claro, reafirmando que nunca hubo fricciones entre ambas por razones personales.

Además, sostuvo que la relación entre las dos era de apoyo y cariño constante. "Lo único que hice fue darle amor y estar con ella", afirmó, visiblemente afectada por el dolor del duelo y el peso de las acusaciones infundadas.

Finalmente, expresó que confía en que la verdad saldrá a la luz y que no tiene miedo de enfrentar los señalamientos, ya que está convencida de su inocencia. "No soy culpable y no tengo por qué temer. La verdad siempre sale a la luz", dijo. También envió un mensaje a quienes la han atacado sin pruebas: "Les deseo luz, porque no se puede ir por la vida afectando a los demás basándose en mentiras".

El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades de Jalisco, quienes no han confirmado aún líneas claras sobre los posibles responsables o móviles del asesinato. Mientras tanto, la figura de Vivian ha quedado en el centro de la conversación pública, marcada por el dolor de la pérdida y el intento por limpiar su nombre ante la opinión pública.

