Amid quiere ser profeta en su tierra

El cantautor tapatío Amid Montelongo está listo para abrir el concierto de Matute hoy en el Auditorio Benito Juárez, en el marco de las Fiestas de Octubre. El joven músico radicado en Estados Unidos presentará su nuevo sencillo “El amor”, el video de éste se estrenó hace apenas dos días, el 8 de octubre vía YouTube.

“Estoy nervioso (por el evento), mañana voy a estrenar mi sencillo en vivo en las Fiestas de Octubre, le abriré el concierto a Matute, me preparé muy bien con músicos en vivo y bailarines. Voy a cantar por primera vez en 10 años de no presentarme en Guadalajara, con mariachi”, detalla el

músico en entrevista con este medio.

Amid se alista para salir al escenario a las 19:00 horas aproximadamente, para comenzar a poner el ambiente festivo y preparar a los espectadores para Matute. Para lograrlo, el cantautor tendrá alrededor de una hora.

El artista tapatío cuenta cómo logró a formar parte del cartel de una de las fiestas más representativas de la Perla Tapatía: “Me llegó una carta del patronato de las fiestas invitándome a ser parte de este gran acontecimiento y Matute checó mis videos, mi música y todo para poder tener su aprobación”.

Aunque todavía no ha tenido contacto con la agrupación, espera que, una vez en el escenario, pueda surgir alguna colaboración entre ambos, quizá algún palomazo.

Con mariachi

Amid escribe sus canciones, su esencia son los estilos latinos, pero también está interesado en conectar con la mexicanidad.

El tema “El amor” es de su autoría y aborda los sentimientos universales: “La canción quita todos estos estereotipos de lo que es la raza, las clases sociales y la preferencia sexual. Mi sonido es el latin pop, pero estamos preparando nuevas cosas porque quiero incursionar en la música regional mexicana”.

Se considera un artista versátil que puede conectar en varios géneros musicales. “Yo como cantante y compositor, me gusta cantar cualquier tipo de música, y si se me da, adelante ¿por qué no hacerlo? Toda la gente estamos abiertos a que nuestros cantantes no solo los escuchemos en cierto tipo de género”. Su música la hace de manera independiente. Su siguiente sencillo, precisamente será con música de mariachi y se llamará “Prefiero ser el amante”, el video desea rodarlo aquí en Guadalajara.