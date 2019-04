América Sierra le canta a los triángulos amorosos

La cantante América Sierra está de vuelta en la música, luego de un periodo de creación sonora para llenarse con nuevos bríos. Su vuelta viene de la mano del tema “De qué me sirve”, en el que aborda la infidelidad. Señala que aunque no es una vivencia por la que haya pasado, sí es algo que tiene muy presente y que se da mucho en las relaciones de pareja, por lo que buscó expresarlo en una melodía a ritmo de banda.

“Hay cosas no tan lindas que se viven en una relación de pareja y de eso habla este tema, de una infidelidad, y lo quise hacer como un himno para todas las mujeres a las que les ha tocado vivir esta situación, para que se puedan identificar y sacar ese sentimiento que a veces nos guardamos y que no lo podemos canalizar o expresar de alguna manera y desde ahí nació este tema para que sea usado como bandera”, detalla.

El desamor y la banda son una combinación explosiva, a la que América supo sacarle provecho para este tema que recién se estrenó en plataformas digitales. “Es un tema con mucho sentimiento, todas las mujeres se van a identificar y de paso los hombres, porque aquí hay tres protagonistas (risas). Esta historia surgió no de manera personal ¡gracias a Dios! Pero sí es una realidad que vivimos como sociedad y como mujeres. Siempre trato de ser vocera de las mujeres en mis canciones”.

Además, América estrena casa disquera y también entra de lleno al género banda, después de haber explorado otros sonidos como el pop, el tribal, la cumbia y el regional, pero no descarta hacer un disco ranchero en el futuro.

“La música no tiene fronteras, no tiene límites, he trabajado en varios géneros. El hecho de ser cantautora me da esa versatilidad, se me abre esa puerta de hacer distintos estilos, porque los cantautores hacemos lo que sentimos en el momento, a veces traigo toda la influencia de pop y salen cosas como ‘Porque el amor manda’ o ‘Ya no sé quién soy’. Pero mi esencia siempre ha sido el regional mexicano, crecí y nací influenciada con esa música, lo primero que canté fueron canciones rancheras, así que no dudo que pronto salgamos con algo de mariachi”.

Álbum en camino

“De qué me sirve” pertenece a un álbum que pronto saldrá a la venta, aún sin título, pero todos los temas ya están seleccionados y son de su autoría. “Yo espero que sea del agrado de la gente, porque todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera lo han recibido de manera espectacular”.

El álbum si bien es de banda, cuenta con pinceladas de norteño banda. “Combinamos estos dos ritmos. Vienen temas inéditos que en su momento tendrán oportunidad de escucharlos, estoy segura de que les van a gustar mucho, pero también están otras canciones que decidí incluir, mis temas favoritos que me han grabado otras agrupaciones y artistas. Se van a encontrar con mucha variedad”.

Deja huella

América, a través de sus temas y de los que han consagrado otros intérpretes, se ha vuelto parte de la historia de vida de muchas personas: “Esa es la magia, me gusta hacer canciones que la gente las adopte, que las viva, que las tome como himno, que las dedique, para mí es muy importante llegar al corazón de la gente y tocar esas fibras. Hay una responsabilidad muy grande de no hacer canciones solo por hacerlas, este disco que viene, en ese sentido va muy orientado a que estuvo muy cuidado con cariño y dedicación”.