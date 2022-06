Amber Heard vs Johnny Deep: ¿Qué pasará? Afirman que la actriz no puede pagar la indemnización

Lo que ayer se rumoró, hoy lo confirmó la abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft: la actriz no puede pagarle a su ex esposo, Johnny Depp, la indemnización por 15 millones de dólares que ayer miércoles 1 de junio le interpuso un jurado, tras perder el juicio por difamación que interpuso el histrión en su contra ella.

El origen de la demanda surgió porque Amber Heard publicó en un medio estadounidense una columna de opinión donde insinuó que ella fue víctima de violencia doméstica mientras estuvo casada con Depp.

Elaine, cuestionada en un programa de la cadena NBC, sobre si Heard podrá pagar la indemnización, respondió: "Oh no, absolutamente no"; también aclaró que Heard planea apelar el veredicto.

Por lo pronto se sabe que el jurado le ordenó a Heard a indemnizar a su ex pareja con 10.35 millones de dólares por daños y perjuicios —primero se manejó que sería 15 millones y tras un ajuste quedó en la cantidad antes señalada—, mientras que Depp deberá darle a la actriz 2 millones de dólares por el mismo concepto.

Elaine Bredehoft también comentó que el fallo es un mal presagio para el movimiento "MeToo" y desalentará a las mujeres a denunciar el acoso y el abuso sexual: “Es un mensaje horrible; un retroceso importante, porque eso es exactamente lo que significa”.

“A menos que saques tu teléfono y grabes a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán”, agregó.

