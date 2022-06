Cuando pareciera que toda la opinión pública, o la mayoría, está en contra de Amber Heard, luego que Johnny Depp ganara la demanda que interpuso a su exesposa por difamación, la actriz asegura que su mayor defensa es ella misma, sosteniendo cada una de las palabras que emitió durante el juicio, pese a que ahora tenga que pagar el precio de no simpatizar a las personas.

Las primeras declaraciones públicas de Heard, luego del juicio de seis semanas, ya son un hecho. La actriz concedió una entrevista al programa "Today", de la cadena NBC, y ayer por la noche se transmitió la primera parte de la charla, en la que a la periodista Savannah Guthrie no le tiembla la mano para cuestionarla acerca de los pormenores más incómodos relacionados con la demanda que enfrentó.

Durante la entrevista, Heard asegura que las palabras que usó en el juicio para señalar la violencia que vivió junto a Johnny Depp son "la verdad del poder" y que entiende que sincerarse como lo hizo trae consecuencias, pues ha vivido un asedio de las redes sociales, en las que si bien ha sido apoyada por un grupo reducido, en su mayoría se tratan de mensajes de odio y reproche.

Heard explica que sus testimonios no son más que una narrativa de lo que verdaderamente ocurrió, mientras estuvo casada con el actor de 59 años, e insistió en que no dijo ninguna mentira. Además, reconoció que comprende el disgusto de las personas, cuando Guthrie le sugirió que, probablemente, las redes sociales estaban inconformes con el actuar de ambos, sin embargo, argumentó que no se ha tenido en cuenta que llevar la culminación de la relación a términos legales es un derecho que tanto Depp como ella tenían.

La periodista fue directa cuando le pregunto si, durante el juicio, estaba actuando. Amber optó por una respuesta sarcástica al expresar que como podría ella superar al experto en actuación, refiriéndose a Depp, y dejando entrever que la persona que montó un espectáculo, para ser favorecido en el veredicto, fue el actor de "Piratas del Caribe".

Finalmente, Savannah pide a la producción reproducir un audio, que formó parte de las pruebas presentadas por el actor, en que Heard acepta haber golpeado a Johnny, así como expresa ser la responsable de iniciar varias de sus peleas, pero Amber dijo que esa grabación estaba fuera de contexto y por ello, no podía estimarse verdaderamente la connotación con la que se había expresado.

Esta noche, la cadena televisiva trasmitirá la segunda y última parte de la entrevista, donde la actriz de "Aquaman" profundizará acerca de lo que opina sobre la intervención de las redes sociales en su vida personal.

En los avances, Heard indica que no presta importancia y tampoco se toma personal la opinión de las otras personas, pues sabe que su exesposo es muy querido por sus fanáticos, que lo han seguido por años, lo que ha generado una sensación falsa a partir de la que creen conocerlo.

