Amazon Prime Video reveló datos sobre el proyecto de “Nine perfect strangers”, la nueva serie dramática que será protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy.

Esta serie está basada en la novela del 2018 de Liane Moriarty, autora australiana de “Big little lies”, y será dirigida y producida por Jonathan Levine, con la intención de que el proyecto se estrene este 2021.

Filmada en locación en Australia, el elenco incluye a Nicole Kidman y Melissa McCarthy en su primer proyecto juntas, junto con Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten y Samara Weaving.

"Me siento increíblemente afortunada de poder trabajar en una serie de este calibre"

“Nine perfect strangers” es una producción ejecutiva del equipo detrás de las sensaciones globales, Big Little Lies —que ganó ocho premios Emmy y cuatro Globos de Oro— y la nominada al Globo de Oro, The Undoing, Blossom Films de Nicole Kidman, Made Up Stories de Bruna Papandrea y David E Kelley. Dirigida y producida por Jonathan Levine, y distribuida por Endeavor Content, la serie de ocho partes estará disponible en Amazon Prime Video para clientes alrededor del mundo.

“Nine perfect Strangers” es una producción ejecutiva de Nicole Kidman y Per Saari de Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson y Steve Hutensky de Made Up Stories, David E Kelley, Melissa McCarthy, John Henry Butterworth, Samantha Strauss, Jonathan Levine, Molly Allen y Liane Moriarty. La serie es coescrita por David E Kelley y John Henry Butterworth, con Jonathan Levine como director de la serie.

¿De qué trata “Nine perfect Strangers”?

Situada en un centro turístico de salud y bienestar que promete sanación y transformación, nueve estresados habitantes de la ciudad tratan de adoptar un camino para vivir mejor. Observándolos durante este retiro de diez días está la directora del centro, Masha (Kidman), una mujer en una misión para revitalizar sus mentes y cuerpos cansados. Sin embargo, estos nueve extraños no tienen idea de lo que está por venir.

“Estoy tan orgullosa de lo que pudimos lograr este último año, trayendo la filmación de ‘Nine perfect strangers’ a Australia durante la pandemia global de COVID-19. Asociándonos con Melissa McCarthy, trabajando con David Kelley, Liane Moriarty y mi grupo de producción otra vez, uniendo fuerzas con Hulu en Estados Unidos, y ahora esto, un acuerdo de distribución global con mi estudio de cabecera Amazon. ¡Los astros se han alineado y estoy emocionada!”, expresó Nicole Kidman a Amazon Prime.

“Qué equipo de ensueño. Nicole, Bruna y David, todos con un historial produciendo historias complejas, adictivas y de clase mundial, con mujeres fuertes en el centro y al frente. Estoy emocionada de que los clientes de Amazon Prime Video vean esta increíble nueva serie. Estamos encantados trabajar con Made Up Stories, Blossom Films y Endeavor Content para llevar ‘Nine perfect strangers’ a nuestros miembros Prime alrededor del mundo y sé que la van a amar”, dijo Jennifer Salke, quien encabeza a Amazon Studios.

Bruna Papandrea, productora ejecutiva de Made Up Stories, Per Saari, productor ejecutivo de Blossom Films y David E. Kelley, productor ejecutivo, agregaron que “La forma de contar historias de Liane Moriarty es tan atractiva como sorprendente, y estamos encantados de dar vida a estos eclécticos desconocidos de Nine Perfect Strangers. Después del éxito del equipo trabajando juntos en Big Little Lies y The Undoing, Nine Perfect Strangers se ha vuelto una de las series más anticipadas del año, con posiblemente una presentación sin igual de los mejores talentos delante y detrás de cámaras. No podemos esperar a que los clientes de Amazon se enamoren de la extraordinaria Nine perfect strangers.”

“Me siento increíblemente afortunada de poder trabajar en una serie de este calibre, con un equipo tan fantástico”, dijo Prentiss Fraser, vicepresidente ejecutiva de International TV Sales en Endeavor Content. “Nine Perfect Strangers es una de las series más anticipadas, con lo que es una presentación sin igual de los mejores talentos delante y detrás de cámaras. El equipo de Endeavor Content ama este libro y la adaptación de la serie no decepcionará a los fans cuando salga más adelante este año. Es increíble continuar trabajando con Amazon y estoy emocionada de estrenar este show internacionalmente”.

AC