Amanda Miguel: “Aprovecha tu vida, deja cosas bellas, sirve, ayuda y ocúpate”

El próximo viernes 6 de septiembre, la estrella argentina más mexicana, Amanda Miguel, se presentará en concierto en el Auditorio Telmex, para hacer un recorrido musical por sus más de cuatro décadas de trayectoria artística y donde también ofrecerá temas de su reciente álbum “Yo soy”, el cual es un homenaje a sus raíces y al folclor latinoamericano.

“Para mí, el público de Guadalajara y el de México es el que me hizo lo que yo soy. Y jamás me voy a olvidar de eso. Yo inicié mi carrera en este país, el cual me dio la gran oportunidad de comenzar; incluso, en mi país mucha gente piensa que soy mexicana porque llegué muy jovencita con mi esposo aquí, y de alguna manera yo fui la culpable de haber aterrizado en este país y de ya no regresar. Yo le dije a Diego que me quería quedar; a él sí le costó bastante la idea de ya no vivir más en Argentina, pero es que en ese momento en nuestro país había un gobierno de mucha represión. México era una maravilla; viniendo de La Patagonia, nos hospedamos en Acapulco, que era como haber llegado al cielo”, comparte Amanda en entrevista para EL INFORMADOR.

Aunque Amanda nació en Argentina, es mexicana de corazón y por convicción, pues además sus canciones forman parte de la educación sentimental nacional. No hay alguien que no se haya enamorado o haya vivido una decepción amorosa con sus temas: “Es verdad, yo formo parte de la historia de México, ya son 45 años, se decide fácil, pero hay que ver a estos artistas que recién empiezan, cuáles de todos van a durar todo este tiempo. Y yo sigo como si nada, pues de alguna manera la gente joven canta mis canciones, es un síntoma muy interesante para una personalidad que tiene 45 años de carrera, es algo que normalmente no se da”.

Amanda se sorprende de que haya niños y niñas cantando con gran sentimiento canciones como “Castillos” o “Así no te amará jamás”; de hecho, hace tiempo invitó a uno de ellos, a Chucho, a subir al escenario con ella: “A mí me da risa, porque cada dos por tres me mandan videos donde veo a gente que está tan dolida cantando mis canciones; por ejemplo, había una niña que estaba escuchando muy emocionada ‘Castillos’, cuando se soltó a llorar y todo quedó filmado”, esto fue en un show de Colombia.

“Los niños me están observando y me están distinguiendo con su imitación, porque para mí es una distinción que me tomen en cuenta y que canten mis canciones con tanto sentimiento y que les signifique algo en sus vidas”.

A propósito, Amanda abre su corazón y cuenta cómo su nieto recibe sus canciones, partiendo de que su mamá, Ana Victoria, también es una gran cantante: “Él es hermosísimo, mi nene nada más ve que me estoy arreglando, que me estoy pintando la boca o que me alboroto el pelo y enseguida me dice: ‘¿Vas a cantar abu?’. Ya habla, ya dice y entiende todo, está en una etapa en la que me puede fascinar; además, le gusta mucho la música, está definido entre ésta y el ejercicio, como el papá juega al hockey, él tiene una estructura física muscular muy marcada, se ve que, o se inclina por el ejercicio o por la música… Le encanta la batería y el ritmo. Por ahora lo dejamos que disfrute, él sabe que la mamá canta, que trabaja y que está ocupada, así que es muy respetuoso, se parece mucho a su papá, pero también a su abuelo Diego; de repente tiene cosas igualitas a mi esposo”.

Actualmente, Ana Victoria está esperando a una bebé: “Yo por eso estoy acá (en Estados Unidos), extraño a México, es muy distinta la cultura latina, soy una enamorada de ésta y no la cambio por nada, pero la vida me trajo para acá. Ya una vez sentada en mi carro estoy a dos minutos de la casa de Ana y de mi nietito y de lo que haga falta; para mí, la familia siempre es primordial. Y yo estoy acá porque en México, estar yo sola, como que no va”.

Cabe señalar que la intérprete disfruta mucho sus facetas como cantante, músico y madre. “Yo no me separo porque soy una sola, mi vida se desdobla, lo mismo estoy vestida de artista que alzo a mi nieto y le doy la mamila o le doy de comer, yo no me puedo separar en ese punto, porque para mí, la familia es lo más importante que yo tengo. Además, cantar para mí es un aspecto muy relajante cuando ya me subí al escenario y ya vi que no hay ningún problema con las luces, el sonido y los músicos; aunque al inicio sí estoy viendo qué pasará, porque nervios siempre hay… Pero luego ya estás como pez en el agua”.

La cantante promete una gran velada en el Auditorio Telmex donde además llevará vinilos de su reciente disco “Yo soy”, para los fans que deseen llevarse este material a casa. Un día después de Guadalajara se presentará en León, Guanajuato. El 18 de noviembre estará en Chile; el 23 de ese mismo mes, en Monterrey; el 30, en Mérida y el 21 de diciembre, en Los Ángeles. Finalmente, el 6 de abril del 2025 estará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Diego Verdaguer, el amor de su vida

Después del deceso de su esposo, la música y los shows en vivo se han vuelto una catarsis para Amanda, sin embargo, refiere que Diego Verdaguer siempre está presente. “Yo lo llevo en mi alma todo el tiempo, él está conmigo en mi corazón. Sólo las personas que pierden a otra, como me sucedió a mí con mi esposo, pueden comprender la dimensión de lo que significa el estar presente o no, en relación a la existencia del amor con la física. Es una situación que no es mágica, sino que es como la vida misma, es como cuando rezas y sabes que Dios o como tú le quieras llamar, te está escuchando, así es más o menos la relación (con Diego) que tú sabes que ahí está y seguirá estando, sólo que la dimensión cambió, pero el amor no, porque es el que siempre conecta, es el ingrediente principal de la vida”.

Amanda también entiende que la vida es limitada: “Es importante que la aproveches porque se va. Y cuando cierras los ojos y los vuelves a abrir, ya pasaron cinco años más… ¡O sea! Aprovecha tu vida, deja cosas bellas, sirve, ayuda, ocúpate, deja una estela de amor y siembra lo mejor que puedas, porque es lo que te vas a llevar. Hay muchas cosas que suceden cuando una persona ya no está, te deja muchas enseñanzas, es increíble. Pero solamente las personas que perdemos a alguien entienden la dimensión del mensaje, el cual te llega profundo y que no se compara con nada”.

AGÉNDALO

Noche de amor y nostalgia

Amanda Miguel, en concierto. Viernes 6 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex. Boletos de 600 a dos mil 300 pesos, de venta en Ticketmaster y taquillas del inmueble.