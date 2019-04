Alyosha Barreiro suena “Atemporal”

La vanguardia musical tiene en Alyosha Barreiro a un exponente muy peculiar: por un lado utiliza las herramientas de la música electrónica, mientras que por otra parte incluye sonidos autóctonos originarios de instrumentos prehispánicos. Con ello, Alyosha Barreiro genera una música “Atemporal”, nombre de su primer disco a dueto con el pianista de jazz Alex Mercado. El álbum lo presentarán en la próxima edición del Neuma: Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México.

La relación de amistad entre Alyosha y Alex viene de mucho tiempo atrás: “Lo conocí en Berklee, por allí del 1998. Siempre ha sido un pianista excepcional, hicimos una buena amistad. Yo siempre he sido muy clavado en la música étnica y la música electrónica. Estudiaba percusiones, enfocado en todas las tradiciones. Por otra parte tenía el gusto por la electrónica. Parecía que nuestros caminos iban muy separados, él siempre en el jazz”, platicó Alyosha en entrevista.

El cruce de caminos sucedió hace un par de años, recordó el músico: “Hace dos años me invitaron a tocar en el Día de Muertos, en el Zócalo. Llevo varios años ya como encargado de hacer el concierto principal ahí. Decidí invitarlo con la intención de compartir con la gente no solo nuestras tradiciones, sino también darle espacio a artistas contemporáneos que están resonando y siendo admirados internacionalmente. Hicimos una cuestión entre música prehispánica y música electrónica, con piano. Fue espectacular, con más de 120 mil personas. Luego me invitaron a tocar al Museo de la Ciudad de México y lo invité, seguimos tocando juntos. Surgió la idea de crear un proyecto un poco más en forma: así hicimos ‘Atemporal’, nuestra primera producción”.

Ya con ‘Atemporal’, los músicos han compaginado sus agendas para tener más presentaciones juntos: “Entre más tocamos más nos damos cuenta de que nuestros mundos se complementan muy bien. Presentaremos el 28 de abril, como parte de Neuma: Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de México. Va a ser una presentación muy linda: en el foro Ángela Peralta, en el Parque Polanco. Es una concha acústica, un lugar que acaban de remodelar. Además el festival es un gran espacio para presentar el proyecto”.

El camino a seguir con este formato es prometedor para el dueto: “Vienen muchos planes, vamos a tocar en Puebla cerrando las festividades de la Batalla de Puebla, luego en Cholula, en la Casa de la Música el 18 de mayo. Hay un plan de ir a Europa, por buena suerte la gente está recibiendo muy bien el proyecto”.

Aunque el disco está allí y los conciertos de “Atemporal” remiten a su material, la música que escuchan los asistentes es nueva en cada ocasión, al recurrir a la improvisación (esencia del jazz, el género habitual de Alex Mercado): “El núcleo es la improvisación guiada y estructurada: todos los conciertos son cien por ciento improvisación, pero con piezas muy estructuradas (también hay una improvisación más abierta que se vuelve muy complejo escuchar). Esto nos asegura que sea un proyecto siempre muy fresco. El público de alguna forma se involucra en el show, el ambiente, el lugar: se vuelve un show muy vivo, que es nuestra intención”.

Músico de formación tradicional (con estudios en Berklee College of Music, en Boston), Alyosha Barreiro recordó cómo nació ese interés en la música prehispánica: “Empecé a incluir muchos instrumentos en mi set: caracoles, ocarinas. Me pareció fascinante esta exploración, al punto que tomó mi carrera por completo. Ya llevo diez años con el proyecto Prehispánica Electrónica, donde fusiono el mundo músico, mágico, con esa cosmovisión de nuestros antepasados tan rica, con las tendencias contemporáneas, para explorar nuevos horizontes. Describo mi carrera como artista sonoro, o explorador sonoro. Tengo carrera de música, toco guitarra, piano, instrumentos tradicionales, pero lo más interesante en mi carrera ha sido esa exploración de las posibilidades. Tengo una colección de cientos de ocarinas, percusiones, caracoles. Todos estos instrumentos y sonoridades pueden convivir juntos de una forma muy interesante”, finaliza.