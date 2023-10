Alicia Villarreal, una cantautora con garra y entrega

La cantautora regiomontana, Alicia Villarreal, se presentará en concierto en el Auditorio Telmex el próximo 24 de noviembre en punto de las 21:00 horas, velada en la cual hará un repaso de sus éxitos más importantes tanto solista como con el grupo Límite, sin embargo, también dará espacio para entonar los temas de su próximo material discográfico “Donde todo comenzó”. A propósito, EL INFORMADOR dialogó con ella para conocer los pormenores de este espectáculo donde Guadalajara será el punto de arranque.

“La verdad me da mucha emoción poder regresar después de un buen tiempo que no he estado en el mero Guadalajara, porque he estado en los alrededores de Jalisco. Pero quiero decirles que vamos a arrancar la gira de este nuevo disco, ‘Donde todo comenzó’, aquí precisamente en Guadalajara… de Guadalajara para el mundo. Vamos a hacer la gira México - Estados Unidos y arrancamos el 24 de noviembre aquí en el Auditorio Telmex”, comparte.

Así que los tapatíos tendrán en primicia este espectáculo de “La güerita consentida”. “Es un nuevo show. Estamos haciendo una selección de canciones que ha sido una cosa bárbara. Porque, bueno, gracias a Dios, hay muchos éxitos y hemos hecho unos popurrís para poder incluir lo más posible (el amplio repertorio) de canciones. Vamos a hacer un recorrido por toda la historia, desde el primer disco con Límite, hasta este éste nuevo que ya en dos semanas va a salir el sencillo y ya la gente va a poder conocer lo más reciente. Y esa noche, pues ahí también vamos a presentar este nuevo tema y habrá muchas sorpresas”.

Resalta que aún no se define cual es la canción que saldrá primero, pero le pide al público que le escriba a sus redes sociales y le exprese cuál concepto le resulta mejor: “Ojo por ojo” o “Mejor que tú”.

Ahora que el regional mexicano está tan en boga, hay que recordar que Alicia marcó un parteaguas con su música, abarcando estilos como el texano, el grupero, el ranchero y la balada. Así que durante el concierto promete momentos memorables. “Hay de todo para que bailen, para que canten, para que les dé mucha sed y tomen lo que quieran. Yo he tenido la bendición de tener una carrera de muchos años y hemos hecho muchos duetos también… colaboraciones. Y bueno, pues esa noche estaremos haciendo una especie de recorrido por toda mi trayectoria. Espero que la gente se la pase bien bonito”.

En cuanto a qué significa para Alicia ver en retrospectiva toda la carrera que ha construido, confiesa: “Soy una artista que tiene muchos años, pero tiene pocos discos los cuales la gente los canta y los ha hecho suyos. Por eso venimos con un nuevo álbum también, ahora titulado ‘Donde todo comenzó’, es de ranchero, es la primera vez que yo me produzco un disco, tiene 10 temas. Soy cantautora en este material, hago un breve homenaje al señor Rubén Fuentes, que fue el que más me inspiró a hacer este material de ranchero. Y pues ya, estoy muy ansiosa, quiero que se llegue la fecha para que ustedes puedan entender un poquito todo esto que estamos creando”. El proyecto se estaría publicando en enero del 2024.

En cuanto a la aventura de ella misma producirse su propia material, expresa que ha madurado y ha crecido en el ambiente artístico, por lo que se siente muy plena. “Ahora he tenido la fortuna de tener mi libertad y hoy pude hacer un disco para mí”. Pero también pensando en lo que quiere su público. Resalta que antes no se había dado esto porque venía de estar en una disquera donde “había un mundo de gente haciendo el proyecto, que también te suman, pero en este caso es la primera vez que yo tengo esa oportunidad de crear para el público, como siempre lo he hecho, pero sin limitaciones. Entonces, sí es una etapa muy importante para mí, porque como mujer productora y compositora, los arreglos también son míos y los trabajé con mucho tiempo, porque aproveché la pandemia cuando estábamos encerrados y estoy haciendo cosas que no había hecho por mucho tiempo, pero quería hacerlo. Entonces, ahora me atreví y espero que sean del gusto de la gente”.

La estrella reitera que en esta nueva etapa, está haciendo la música que a ella le gusta, pero también ha escuchado a su gente para saber qué es lo que quieren oír de ella. “Siempre cuido lo que soy como artista, soy respetuosa, soy muy dedicada y creo que no se pierde esa esencia. En el disco se puede dar cuenta la gente que sí es su ‘güerita consentida’ pero con nuevas canciones que ya las pedía y las exigía el público”.

Confiesa que tiempo atrás, había quienes la hacían dudar como compositora, y esto le era algo muy duro, pero también se ha dado cuenta que tanto ella como sus demás colegas mujeres han sabido darse el lugar que merece. “Hoy en día se ha tomado mucha fuerza, eso ya es muy notorio, hay muchas buenas voces donde ellas mismas componen sus canciones”. Entonces, en esta nueva etapa, su gente que tanto la quiere y la sigue, puede esperar otros grandes himnos como ya sucedió con “Te quedó grande la yegua”, por ejemplo. “Fue una selección de temas tremenda porque tengo muchos años escribiendo y para poderme cerrar a 10 canciones, fue complicado. Este álbum ya sale muy pronto y ya viene el que le sigue, porque son dos”, así es habrá parte I y parte II de “Donde todo comenzó”, todas las canciones serán inéditas y abarcaran lo romántico, lo de despecho, lo de dolor y lo bailable.

Su máximo placer

Comparte Alicia que una de las satisfacciones que tiene como artista es saber que el público se apropie de lo que alguna vez escribió. “Yo digo que el placer más hermoso que siente un compositor es cuando estás en el escenario escuchando que la gente canta lo que un día tú tenías en tu corazón y cargabas una emoción y lo plasmaste en un papel y luego se hizo una canción. Eso es lo más maravilloso”.

Recuerda que recientemente la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), la reconoció por más de 25 años como compositora, a ella y a otros a creativos, “de los 25 autores que estaban reconociendo, yo era la única mujer. Y de verdad era una cosa muy bonita, pero también te hace pensar y mirar hacia atrás, para decir cuánto lloré, cuánto me hicieron dudar, cuántas veces llegué con mi propia disquera y cómo me iban limitando con mis canciones”. Resalta que el camino no ha sido fácil para ella y otras mujeres del gremio. “En la época con Límite, si mal no recuerdo, nada más le grabé a una autora. O sea, siempre predominan los hombres y sí, está está bien, pero las mujeres también tenemos ese sentimiento para decir cosas bonitas y cosas verdaderas”.

También adelanta que con su hija Melanie también se vienen sorpresas, porque hará un especial de este nuevo material que está por salir. “Apenas estamos organizando eso con algunas compañeras y amigas artistas. Y sí viene un dueto con Melanie en este disco. Al principio yo quería algo más movido y luego ella decía... ‘mamá, es que yo quiero cantar algo más intenso’. Y bueno, pues estamos en la selección de las canciones junto con varios artistas. Y eso, bueno, pues ya muy pronto también les voy a ir a platicando”.

Agéndalo

Alicia Villarreal en concierto. Viernes 24 de noviembre a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Boletos de 350 a 1,150 pesos. De venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio.

MF