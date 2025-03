En una entrevista reciente, la cantante Alicia Villarreal reveló nuevos detalles sobre la violencia de la que fue víctima a manos de su todavía esposo Cruz Martínez. De acuerdo con su testimonio, el episodio por el que denunció al músico no fue la primera ocasión en la que se sintió vulnerada, sin embargo, sí fue la primera vez en la que sintió que su vida corría un grave peligro.

Villarreal, de 53 años, huyó de casa en la camioneta de su hija Melanie, el pasado 16 de febrero, luego de que Martínez presuntamente la agrediera.

La cantante se encontraba incomunicada al abandonar el lugar, pues Cruz le quitó su celular y cartera. Así llegó a urgencias y el ministerio público le tomó su declaración, después regresó a su casa donde sus hijos se encontraban, dijo, muy asustados.

Alicia Villarreal confiesa que Cruz Martínez ya había sido violento

En entrevista con el programa "Despierta América", Alicia Villarreal confesó que no era la primera vez que vivía un episodio de violencia con su esposo Cruz Martínez, pero ésta nunca había escalado al grado de que sintiera miedo de morir.

"No fue cualquier pelea, cualquier riña, cualquier palabra sino ya está en riesgo mi vida, o sea, ¿qué voy a hacer?" , contó.

"Tenía bastante pánico de mis hijos que los dejé en casa, de cómo no les alcanzo a explicar todo lo que está pasando", relató.

Cuando salió huyendo de su casa, pensaba en que si hubiera muerto, sus hijos tal vez no hubieran sabido lo que le pasó a su mamá.

"Yo nomás decía, mis hijos pudieran estar llorándole a su mamá sin saber qué pasó, eso es lo que pasaba por mi mente", admitió.

Después del shock por lo ocurrido, y al saber que su denuncia podría tardar en tener efecto, Alicia pensó de qué manera podía pedir auxilio.

Se angustió y durante el concierto estuvo pensando de qué manera podía pedir ayuda, por lo que se acordó de la señal universal que hay para ello, lo estuvo pensando durante el espectáculo que ofreció en Michoacán, donde al finalizar realizó la señal que puso en alerta a la opinión pública.

"Me venía a la mente cuando estaba en el show, me venía es imagen de que ya había visto que habían personas que hacían esa seña, no tenía todo el contexto ni sabía qué tanto iba a provocar, pero yo dije tengo que pensar en que alguien me tiene que ayudar".

Alicia admite que jamás dimensionó el alcance de esa señal, ya que en ese momento sólo era consciente de lo que le había pasado y de que tenía que pedir ayuda.

"Yo no me esperé una reacción a ese grado, no estaba consciente, estaba consciente de lo que me estaba pasando a mí y de lo que tuve que hacer y procesar en tan poco tiempo, en estar incomunicada, no tener dinero ni tarjetas y no saber cómo ir a cumplir esa fecha".

Reiteró que tiene un compromiso con ella misma de ponerse límites, de cuidarse y de quererse, de seguir adelante con el proceso porque no merecía lo que le pasó.

"No me lo merezco, ni se lo merece nadie, ninguna mujer, ninguna persona" , reflexionó.

