Alicia Keys cantará en Guadalajara; entérate cuándo

La cantautora Alicia Keys anunció las fechas de su conciertos 2023 en Latinoamérica, para continuar con su gira mundial “Alicia Keys”.

Producida por Live Nation y Ocesa, la etapa latinoamericana arrancará el 3 de mayo en la Jeunesse Arena de Río de Janeiro, Brasil, haciendo paradas alrededor de Argentina, Chile y Colombia, antes de concluir con tres noches en México por las ciudades de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara el 14, 17 y 19 de mayo, respectivamente.

14 de mayo – Auditorio Citibanamex, MTY

17 de mayo – Auditorio Nacional, CDMX

19 de mayo – Auditorio Telmex, GDL

Gran Venta HSBC: 27 de marzo 11:00 horas

Venta General: 28 de marzo 11:00 horas

La etapa latinoamericana llega después de la gira sold out de Arenas por Europa, además de un exitoso recorrido por los Estados Unidos y Canadá en 2022 que incluyó todo un nuevo diseño personalizado de escenario, iluminación y vestuario.

Fechas de Latinoamérica

CORTESÍA

Mié May 03 – Río De Janeiro, Brasil – Jeunesse Arena

Vie May 05 – Sao Paulo, Brasil – Allianz Parque

Dom May 07 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

Mar May 09 – Santiago, Chile – Movistar Arena

Jue May 11 – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

Dom May 14 – Monterrey, México – Auditorio Citibanamex

Mié May 17 – Ciudad de México, México – Auditorio Nacional

Vie May 19 – Guadalajara, México – Auditorio Telmex

¿Quién es Alicia Keys?

Alicia Keys es una cantante ganadora del Grammy en 15 ocasiones, compositora, música, productora, fundadora de Keys SoulCare, autora best seller del New York Times, productora de Broadway de cine y televisión, actriz exitosa, empresaria y una poderosa fuerza en el mundo del activismo.

Desde el lanzamiento de su monumental debut en 2001 con el álbum Songs In A Minor, Keys ha vendido más de 65 millones de discos y ha construido un inigualable repertorio lleno de hits y logros. Alicia se ha convertido en la artista femenina de R and B certificada de la RIAA número 1 del milenio, con más de 27.5 millones de ventas digitales certificadas en los Estados Unidos y más de 20 millones de copias físicas vendidas.

En diciembre de 2021 lanzó su octavo disco de estudio, “Keys” (Original and Unlocked), un álbum doble. Un primer vistazo a la nueva música se incluyó en la serie documental de Alicia en YouTube titulada “Noted: Alicia Keys The Untold Stories”. Alicia publicó su libro, “More Myself: A Journey” editado por Flatiron Books, el cual debutó y pasó múltiples semanas en la lista best-seller del New York Times.

En marzo, lanzó su primera novela gráfica titulada “Girl On Fire”, con HarperCollins. Alicia arrancó su “Alicia Keys World Tour2 con localidades agotadas en junio de 2022, la cual fue seguida por el lanzamiento de la edición Deluxe de su álbum aclamado por la crítica “Keys” en agosto. Keys lanzó su primer disco navideño, “Santa Baby” el 4 de noviembre, el cual incluye cuatro canciones originales, entre ellas el sencillo “December Back 2 June”.

FS