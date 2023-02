Luego de estar involucrado este jueves en una pelea callejera, Alfredo Adame decidió romper el silencio sobre lo sucedido, el actor contó que la pelea que se registró el día de hoy se originó debido a que la persona le quería cobrar un supuesto choque a su carro, el cual nunca existió.

En conferencia de prensa Adame dijo que esto sucedió alrededor de las 8:15 horas, cuando salió de su casa y conducía por la Avenida Tlalpan para dirigirse al aeropuerto, cuando de repente un automovilista que estaba delante de él se frenó, por lo que el actor tuvo que hacer lo mismo. Segundos después este mismo le reclamó y acusó al ahora DJ de haber golpeado su carro, sin embargo, Alfredo negó que haya sucedido eso.

El argumento de Adame fue que no pudo haber chocado al coche de la otra persona, pues menciona que su auto es un BMW y es demasiado bajo para darle un golpe a la altura de donde supuestamente le había pegado.

A pesar de estar seguro que él no había provocado el accidente, Adame intentó llegar a un acuerdo con el conductor y le ofreció mil pesos para la reparación, cosa que no aceptó el conductor.

"Le digo: 'mira. hermano el mío está más bajo, es un BMW, está más bajo que el que traía, no le pude haber hecho yo eso', entonces le dije: '¿crees que con mil pesos lo arregles?'. 'Pues que no, eso sale mucho más caro', entonces le dije: 'vámonos a un lado, a orillarnos y ahí ya detallamos, yo llevo prisa, voy al aeropuerto'", relató.

A pesar que en el video que circuló en redes sociales se ve al actor en el suelo mientras es agredido por una persona, Alfredo aseguró que quien se llevó la peor parte no fue él, incluso, destacó que tuvieron que sostenerlo para evitar que continuara golpeando al hombre.

"Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, que no sé qué y le dije: 'mira cuate aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme', y de repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos, y luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello", afirmó.

Finalmente, Adame mencionó que la persona intentó romper su espejo retrovisor, por lo que fue ahí cuando se enojó y sacó su tubo para golpearlo.

"Y todavía me quiso romper el espejo, ahí fue donde verdaderamente me enchilé, saqué mi tubo y le di cuatro. Luego llega otro cuate y me dice: 'cálmate, Alfredo ya lo tundiste', y luego se acercan otros dos, se hace una bolita, me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui por río Churubusco y me vine".

El actor está de visita en Villahermosa donde tendrá una participación como DJ en un conocido antro de la ciudad.

MF