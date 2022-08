Alex Syntek causa polémica por comentarios sobre mujeres

Alex Syntek vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta ocasión por una serie de comentarios poco afortunados que el cantante realizó en una entrevista, en la que dio su opinión muy particular respecto al cuerpo femenino y cómo es que a él le gustan las mujeres.

Si Alex Syntek sabemos que te gustan tan naturales cómo los jovencitos europeos. pic.twitter.com/IQKgRfPFVK — Susy (@deformarrara) August 17, 2022

¿Qué fue lo que Alex Syntek dijo?

El cantante expresó el siguiente comentario: "Tengo también un choque en esta época con la belleza femenina. A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje, no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas o que estén todas buenotas que se inyecten en la boca. Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural".

Los comentarios reavivaron la conversación en torno a la polémica que Syntek vivió hace unos años, cuando se le señaló de acoso por unos mensajes que el cantante tuvo con un joven británico, en la que lo llamó "sexy".

Hasta el momento Alex Syntek no se ha pronunciado al respecto.

