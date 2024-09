El pasado martes tres de septiembre Alex Marín se volvió viral por haber protagonizado una pelea callejera en las calles del centro de Guadalajara. Diez días después ha comunicado a través de un TikTok que recibió una demanda del sujeto que había sido parte de la disputa. En un video de poco menos de tres minutos, se ve a Marín con su clásica estética distinguible: lentes, chalecos y su audífono micrófono característico.

Marín comenzó confesando que se sentía muy enojado y triste por la demanda que había caído a sus manos. Aclarando, primero, que aún no habla con su abogado, Marín no cambió su perspectiva del asunto. Aseguró que en ese momento solo defendió a su pareja y que los dichos en el documento son parcialmente falsos. Incluso dudó acerca de la intención de esta denuncia: "No sé si sea una borla o solo quiera sacarme dinero".

El demandante solicitó una petición monetaria por el agravio sufrido en contra de su persona y, de acuerdo con la lectura de Marín, el demandante no ha aceptado ningún tipo de responsabilidad en la disputa. Marín había asegurado que la pelea había comenzado por una falta de respeto dirigida en contra de su persona.

Una vez más, el influencer aseguró que nunca busca la violencia y que este suceso no tendría por qué cambiar las interacciones con sus fans, por lo que seguirá cumpliendo con toda petición de firma y fotografía de su público, siempre y cuando exista respeto. Advirtió, sin embargo, que si llega otro hater, no tendrá problemas en volverse a "agarrar a moquetazos".

Alex Marín paga el vidrio roto

Durante la pelea, en un momento el cuerpo de Alex Marín impactó contra un cristal de una óptica. El objeto se rompió para sorpresa y susto de los asistentes. Sin embargo, la pelea continuó unos momentos más.

Por ello, Alex Marín regresó al centro de Guadalajara, el cual ama por su olor riquísimo a donas, y pagó la deuda sobre el cristal roto. Además de ello, dio la cara y pidió perdón.

Marín también aprovechó la vuelta para recabar un par de testimonios más e incluso prometió un nuevo video con un testigo especial.

