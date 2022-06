Alex Hoyer y Danna Paola: El cantante manda una felicitación emotiva a su novia por su cumpleaños

Este jueves la actriz Danna Paola está celebrando su cumpleaños, una mujer que comenzó su carrera en la actuación desde muy pequeña y que más tarde también decidió aventurarse en el mundo de la música

Con tan solo 27 años ha logrado grandes cosas en el mundo artístico y de la actuación, ahora su novio Alex Hoyer la acompaña en su vida y la felicitó con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Desde que confirmaron su relación, en abril de este año, Danna y Alex se han mantenido herméticos cuando se trata de demostrar su amor públicamente y, más que por falta de amor, ambos artistas han asegurado que lo hacen como una medida preventiva para impedir que rumores, chismes y comentarios mal intencionados contaminen la relación que han construido, tan importante para ambos.

Sin embargo, el cuidado con que mantienen su noviazgo no impidió que Hoyer se tomara un momento para felicitar a Danna en sus redes sociales en una fecha tan especial. A primera hora del día, el cantante de 24 años escribió lo siguiente: "A mi persona favorita de este mundo… Feliz cumpleaños! Eres lo más hermoso que me pasó en esta vida, te deseo todo lo que te haga feliz en este mundo, eres un ser de admirar en todos los sentidos… Sigue brillando. Te amo".

Danna Paola no tardó mucho para compartir la publicación en sus historias de Instagram, pero este no fue el único post que colgó en su cuenta, pues han sido muchas y muchos los que la han felicitado, con dedicatorias en las que exaltan el ser humano tan especial que es, el cual siempre despide sonrisas y le demuestra a los demás que siempre hay motivos para disfrutar la vida.

Danna y Alex no se preocupan por dimes y diretes

A partir que la relación entre los dos se hizo oficial, como temían, los rumores no se han hecho esperar, pues hubo quienes aseguraron que Hoyer se interesó en Danna, porque ella tiene mayor reconocimiento del público, pues forjó su carrera profesional desde muy chica. En cambio, Alex se dio a conocer luego de concursar en la segunda temporada de "La Voz México", show en el que formó parte del equipo de Ricky Martin.

En otra ocasión, una revista de circulación nacional sugirió que Hoyer abusaba de ella emocionalmente, por lo que Danna Paola salió hablar, siendo muy tajante con su aclaración: "Lo que me preocupa es que los medios amarillistas, como esta revista, sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… Yo no me dejo maltratar ni por un novio, ni por nadie".

Que la fiesta continúe

El estilista Omar Álvarez fue uno de los amigos de Danna Paola que compartió un adelanto de como comenzaron los festejos de cumpleaños de la cantante, con un vídeo donde se ve a Danna sentada frente a una rebanada de pastel, mientras un grupo de personas cantan "Happy birthday to you", más adelante, se escucha como dice emocionada que ha alcanzado los 27 años: "I'm 27!".

Otras de las personas cercanas a la cantante que la felicitó fue su hermana mayor, Vania Rivera Munguía, quien dijo que la cantante le cambió la vida desde el momento en que nació.

MF