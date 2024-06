Alessandra Rosaldo revela que estuvo a punto de ser "Aventurera"

Alessandra Rosaldo ha renunciado a varios ofrecimientos laborales , que chocaban con su carrera como cantante, pero hasta ahora da a conocer que Carmen Salinas le ofreció el papel principal de "Aventurera" y, aunque confiesa que no se arrepiente de haberse negado, reconoce que hubiera sido un proyecto que la hubiera hecho crecer mucho profesionalmente.

La líder de Sentidos Opuestos confió a "Venga la alegría" que hace años, doña Carmelita Salinas (1939-2021) la contactó, en búsqueda de que se pusiera en los zapatos de Elena Tejero, ofrecimiento que no aceptó.

La negación de la cantante se debió a que ya tenía en puerta el cumplimiento de otros proyectos , aunque confesó que, de haber tenido el tiempo para aparecer en la obra, se lo hubiera pensado dos veces, debido a la gran exigencia que significaba.

"En algún momento, Doña Carmelita me invitó, no me acuerdo ni el año; en ese momento estaba haciendo novela, o todavía seguía con Sentidos, no recuerdo... pero en ese momento no se dio y la verdad, es un personaje que, en su momento, me hubiera dado mucho nervio de hacer", expresó.

En este sentido, Rosaldo pidió al público y a la prensa benevolencia para Irina Baeva, la nueva aventurera , que desde que se estrenó la puesta en escena, ha recibido un sinfín de señalamientos y críticas, debido a que, supuestamente, no es una buena bailarina y su interpretación de Tejero, "queda corta" en comparación de otras actrices que también dieron vida al personaje.

"Le deseo toda la suerte del mundo a Irina, no es un personaje fácil, ni una obra fácil, que le vaya increíble y que ustedes la apoyen mucho, porque como mujer recibir críticas de quien sea es muy complicado, así que yo les pido que sean amorosos, muy amorosos con ella y con todos".

Otra de las críticas que ha recibido la obra, producida en la actualidad por Juan Osorio, es que no sigue al pie de la letra la trama original, pues "Bugambilia", uno de los personajes más icónicos de la historia fue omitido en esta versión, lo que ha causado el disgusto del público.

