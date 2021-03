Alejandro de la Madrid equilibra “La Templanza”

Hoy se estrena en Amazon Prime, “La Templanza”, serie de 10 episodios basados en el libro del mismo nombre de la autora María Dueñas, reconocida a nivel internacional por su otra obra “El tiempo entre costuras”. En esta producción española de época donde hay una monumental producción que recrea escenarios de México, Inglaterra, Cuba y por supuesto, la Madre Patria, participan algunos actores mexicanos, entre ellos David Caro Levy, Esmeralda Pimentel y Alejandro de la Madrid, entre otros.

Es precisamente Alex, quien cuenta en entrevista su experiencia de participar en este proyecto, en el cual aparece en cuatro episodios. Señala que no ha visto nada de la serie, así que para él también será una grata sorpresa comenzar a ver los capítulos. “Filmamos de junio a diciembre del 2019 y estuvimos esperando casi todo el año de la pandemia (el estreno), pero ya por fin vemos la luz, estoy seguro que será una serie que dejará una huella muy bonita. Es una historia de María Dueñas, quien tiene una narrativa muy bonita y que cuenta estas historias que no te imaginas, que son atemporales, pero que siempre la manera de contarlas son en época (en este caso) a mediados del siglo XIX”.

Los protagonistas de esta historia son Rafael Novoa y Leonor Watling, quienes interpretan a “Mauro Larrea” y “Soledad Montalvo”, respectivamente, quienes están a punto de coincidir para no olvidarse jamás, a través de distintos escenarios, como las comunidades mineras de México, la más exclusiva sociedad londinense, la Cuba de los contrastes y en Jerez, donde se encontraban las bodegas más importantes del mundo.

“Mi personaje se llama ‘Elías Andrade’, es como la voz de la conciencia del personaje de ‘Mauro’, quien es Rafael Novoa, el protagonista. Y es un poco como el que le cuida los intereses económicos y a la familia, el que lo pone un poco dentro del camino. Es un personaje muy bonito y entrañable que tiene mucho que ver con Esmeralda (Pimentel) y David (Caro Levy), quienes son la familia de ‘Mauro’, que tiene que huir para poder negociar cosas del pasado”.

Para Alex, participar en un proyecto como “La Templanza”, también es una oportunidad de que las historias se vuelvan más multiculturales. “Ya era de empezar a hacer estas historias multirraciales donde todos vivimos en el mundo y que es propiedad de todos. Yo me fui a España, no para desarrollar a un personaje español, sino a un mexicano, cosa que me pareció increíble”. Además, entre los retos que desarrolló siendo parte de esta historias fue el cambiar el lenguaje, pues para la época, la manera de hablar y comunicarse era otra a esta actual.

Alejandro continúa en “Te acuerdas de mí”, a la trama le quedan pocos días de grabación, pero sigue al aire hasta mayo próximo. Y propósito de contar historias donde se note la representación, se había sucedido una información que decía que a la telenovela no le estaba yendo bien porque la protagonista -Fátima Molina- es morena, sin embargo el malentendido tomó un discurso de inclusión y respeto. “Como soy de otra generación, yo también estoy aprendiendo, crecí con otros tipos de condiciones donde había mucho miedo de tener una voz, estoy muy contento de trabajar con actores y actrices tan inteligentes, donde no nada más se trata de desarrollar una historia, sino también de conocer cuál es la situación actual de los seres humanos”.

El pasado 23 de marzo, Alex cumplió 44 años, sintiéndose pleno y reconociendo que está en una edad donde tiene más posibilidades de abrazar otros personajes, resalta que su campo de trabajo se ha abierto más. “Siempre estoy trabajando en mi cumpleaños y hasta ahora ha sido como de buena suerte”, finaliza.