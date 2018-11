Alejandro Fernández estalla en palenque por polémico video

El cantante Alejandro Fernández explotó en uno de sus palenques luego de que, hace unos días, se viralizaran videos en los que se le ve tocándose la nariz en repetidas ocasiones, haciendo suponer a muchos que estaba bajo el efecto de sustancias.

Pues bien, en otro video que es el que ahora circula en la red, se ve al Potrillo en uno de sus palenques hablando sobre el tema. Todo ocurrió en el Palenque de las Fiestas de Octubre donde gritó:

"Nunca en mi p… vida una niña, una de mis hijas me habló para decirme cómo estaba, para ver si estaba bien, porque había visto un puto video".

El cantante, quien se notaba muy enojado y moviendo las manos al hablar, también dijo "¡Entiendan, hace daño al mandar todas esas chi…!".

En su cuenta de Instagram, el intérprete de "Me dediqué a perderte! compartió una imagen y escribió que lo dicho en el concierto "me salió del alma, del corazón", agradeció su apoyo a sus seguidores y los invitó a crear conciencia de lo que comparten en redes sociales.

"Gracias mi Guadalajara, mi aire, mi vida, mis amigos, mi familia, ustedes mi público son los que me hacen más fuerte cada que lo necesito, no tengo que aclarar nada a nadie solo decirles que soy un hombre de ley tal cual me enseñó mi padre, claro como el agua.

Lo que dije la noche de ayer me salió del alma, del corazón, gracias por su apoyo.



Los invito a crear conciencia de lo que compartimos en redes sociales, para no dañar a los demás sin fundamentos. ¡México son ustedes los que me hacen fuerte! Juntos podemos #SerConscientes", finalizó el cantante.

Esta no es la primera vez que el cantante se ve metido en un escándalo por sus acciones públicas. En agosto pasado, pasajeros de un avión en el que él también viajaba registraron el momento en el que él, en estado inconveniente, los espantaba haciendo referencias al reciente accidente de un avión en Durango.

Poco después utilizó sus redes sociales para disculparse con la aerolínea y los pasajeros de la misma.

JB