Alejandra Ávalos y su conexión con Luis Miguel

“El Sol” ha tenido grandes amores a lo largo de su vida, todas mujeres inteligentes y bellas, algunas han tenido más tiempo que compartir con él que otras, pero en todas estas relaciones sentimentales seguro que hay muchas cosas por contar. En ese sentido, Alejandra Ávalos quiere contar la experiencia vivida al lado del intérprete cuyo nombre hoy está más fuerte que nunca gracias al estreno de su bioserie. Adelanta la estrella de “Amor fascíname” que quiere escribir un libro de esta relación.

Comparte que no cree que en la serie que se ve por Netflix cada domingo, salga el personaje de ella en algún episodio. “A menos de que saque una de sus más grandes frustraciones estaría yo ahí. No sé cómo la recuerde (la experiencia de compartir con Alejandra), pero ya la recuerdo con mucho cariño y siempre me he jactado de esa amistad que yo tuve con él, una época hermosa donde tuvimos la oportunidad de convivir, pero la verdad, no sé qué piense después de tantos años y de que nos alejamos y lo hice pasar un buen berrinche”.

Pero a pesar de ese momento donde la relación se dispersó, hubo un momento para volver a conversar. “Algún día, después de que pasó que nos alejamos, me fui a verlo a un show, estaba yo en primera fila y sí me vio y me reconoció, me dijo que estaba más linda que nunca, sentí que ya no había rencor, ni absolutamente nada, esas son cosas que estoy escribiendo en un libro, precisamente, son anécdotas mías al respecto de él y que yo creo que voy a sacar dentro de muy poco, yo creo que terminando la serie. Tengo muchas cosas que decir y muchos recuerdos, cosas que sentí en el momento, que no había dicho y que ahora que está de moda Luis Miguel, es importante decirlo”.

Sobre las bioseries que son proyectos que están de moda, dice Alejandra que pueden ser tan polémicas o verdaderas como al artista mejor le convenga. “Una bioserie es una ventana a lo que jamás hemos sabido de otras personas, es como el confesionario más grande de los artistas, supongo, pero creo que sí te compran los derechos de una bioserie, puedes decir lo que te convenga, puedes ser tan polémico como lo desees o tan verdadero como quieras, es una decisión muy personal”.

Con el sello ranchero

Alejandra está promocionando una nueva canción que es de su autoría, lleva por nombre “Apuesta por un amor”, el cual pronto lo pondrá en plataformas digitales, ahora el que está disponible es “Amor eterno” que ya se puede descargar en al menos 30 plataformas, ambas canciones son del disco “México majestuoso” donde el género musical es el ranchero y se publicará en septiembre.

“Estoy cumpliendo 20 años cantándole a la música mexicana desde la primera vez en que el señor Vicente Fernández me apadrinó mi producción ‘Mi corazón se regala’ en 1995, luego justo en el Bicentenario, tuve la fortuna de grabar un disco con canciones de José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel junto con Ana Cirré y Lila Deneken, ese material se llamó ‘Como dos tragos de tequila’. Entonces he dejado huella al respecto de. He producido mis propios discos y ahora luego de haber sido la reina de los mariachis de México por dos años consecutivos, ya me dieron el nombramiento de embajadora”.

Quiere mostrar su figura

Alejandra bajó 25 kilos gracias a un programa de alimentación y a partir de esta nueva figura, comparte que le han ofrecido posar en bikini, pero ella prefiere hacer un calendario. “Me han insistido mucho en hacer unas sesiones en donde tenga muy poquita ropa, les digo que ya por mi edad quien sabe cómo lo tome la gente, pero sí he tenido algunas propuestas, a mí me gustaría hacer algo un poco más allá de posar en traje de baño. Siempre he querido sacar un calendario, estamos a muy buen tiempo para armar un estudio fotográfico en locaciones naturales, nunca he hecho un calendario y ya tengo 38 años de carrera”.