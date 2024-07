El juicio penal contra Alec Baldwin por el caso “Rust” comenzó formalmente este martes con la selección en una corte de Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos), de los 12 jurados y cuatro suplentes que se encargarán de determinar la inocencia o culpabilidad del actor estadounidense.

El encuentro comenzó dos horas más tarde de lo previsto debido a problemas técnicos y a lo largo de casi cinco horas la Fiscalía y la defensa cuestionaron a los potenciales jurados de grupos demográficos y edades diversas, quienes experimentaron un cara a cara con el intérprete , de 66 años.

Baldwin, quien llegó media hora antes de la cita a la corte acompañado de su esposa, Hilaria; la más pequeña de sus siete hijos en común y su hermano Stephen, se mantuvo serio durante el proceso y permaneció sentado junto a sus abogados, Alex Spiro, Heather LeBlanc, Stephanie Kelemen y Luke Nikas.

Antes de entrar al recinto de Santa Fe la estrella de '30 Rock' fue cuestionado por los periodistas sobre cómo se sentía y sobre si tenía miedo de ir a la cárcel, pero el actor se negó a dar cualquier tipo de declaración.

Baldwin, que podría recibir hasta 18 meses de cárcel, está acusado de un cargo de homicidio involuntario por la muerte en el set de la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, en octubre de 2021, mientras ensayaba una escena en la que sostenía un revólver Colt 45.

El intérprete ha sostenido en varias entrevistas que no apretó el gatillo del arma y que esta se disparó sola después de que él la amartillara.

Baldwin se enfrenta al cargo de homicidio involuntario por la muerte Halyna Hutchins, asesinada en el set de la película “Rust” en octubre de 2021. EFE/ Ross D. Franklin

Te puede interesar: Alec Baldwin llega a la corte para audiencia previa a su juicio por homicidio involuntario

La selección de jurados y suplentes, de entre un total de 70 personas, quedó compuesta por once mujeres y cinco hombres y culminó alrededor de las 16:30 hora local.

El juicio está previsto que termine el 19 de julio y se espera que este miércoles comiencen las declaraciones de apertura de los abogados y los testimonios.

La jueza, Mary Marlowe Sommer, comenzó una ronda de preguntas generales a los candidatos a jurado en donde cuestionó si estaban relacionados con algún miembro de la fiscalía, la defensa de Baldwin o el propio actor, o si su agenda les permitiría estar presentes a lo largo de todo el proceso.

Después, la fiscal especial principal, Kari Morrissey, comenzó su interrogatorio asegurando que el objetivo de ambas partes era conseguir un jurado justo.

"Queremos conseguir un jurado justo e imparcial para Baldwin, es su derecho", aseguró Morrissey, quien preguntó a los candidatos en varias ocasiones si sentían que su exposición a la información sobre el caso presentada en los medios de comunicación les había generado un juicio de valor al respecto.

Morrissey también preguntó a los aspirantes su opinión en torno al uso de armas de fuego o si tenían alguna simpatía especial por el actor de Hollywood que pudiera interferir con su objetividad en el caso.

Spiro, por su parte, hizo énfasis en interrogar a los participantes sobre sus opiniones en torno a la seguridad de las armas y sobre si creían que una persona podía confiar en un experto para garantizar la seguridad y no sólo en sí misma.

La armera del filme, Hannah Gutierrez-Reed, encargada de entregar a Baldwin la pistola que terminó con la vida de Hutchins, fue declarada culpable en marzo y sentenciada a 18 meses de prisión.

Pese al ámbito profesional que envolvía a la sesión, también hubo espacio para el humor generado por comentarios del posible jurado, como la respuesta de una mujer que aseguró que no podía formar parte del proceso si no fumaba marihuana diariamente, o la pregunta de Marlowe Sommer a otra candidata sobre si no prefería ser parte del jurado en vez de someterse a una cirugía de hombro.

Aunque oficialmente el juicio comenzó este martes, Baldwin compareció en el tribunal el lunes por la mañana para una audiencia previa en la que la jueza determinó que no se tendrá en cuenta su papel como productor de la película.

El cargo de Baldwin como productor ha formado parte de la estrategia de la fiscalía para demostrar que el actor tenía una responsabilidad adicional durante el rodaje.

Finalmente, tras elegir al jurado, Marlowe Sommer reiteró a los seleccionados antes de terminar la sesión: "No pueden decir nada de lo que escuchen aquí y pase aquí, es crítico por su rol como jurado".

Con información de EFE.