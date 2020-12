Alan Estrada acusa a su padre de irresponsable ante el coronavirus

Alan Estrada no dudó en acusar a su papá de irresponsable ante la situación de coronavirus frente a sus más de 200 mil seguidores en Twitter.

El actor usó la plataforma para hacer catarsis sobre una situación familiar que lo tiene frustrado y es que, con la llegada de las fiestas decembrinas, muchos ciudadanos se están olvidando de las medidas de prevención ante los contagios de la pandemia, entre ellos su padre, quien tiene 71 años.

"No suelo compartir cosas personales pero, es frustrante. Mi papá es de los que se queja del gobierno, ¡pero está ultimando los detalles de la cena navideña a la cual irán unos 80 familiares y les vale madre! La harán clandestina pues están prohibidas, pero se sienten invencibles", escribió el también youtuber. Ante su queja, muchos usuarios se han solidarizado con él, incluso doctores que le recomiendan aconsejar a su padre acerca de la importancia de cuidarse, sobre todo ahora, que la Ciudad de México se encuentra en alerta debido a los repuntes.

"He intentado hablar con él pero no entiende. Dice que son compromisos y que todos están sanos", explicó Estrada. "Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al Covid no te da. Qué pinche impotencia. Qué pinche tristeza", agregó.

Su publicación que ya tiene más de tres mil 'me gusta' ha recibido consejos desde el que dice: "Aunque duela denuncia" hasta el que ha sugerido sabotear el evento, "Llama a los 80 familiares y empieza a toser, diles que los ves en Navidad", comentaron.

Mientras tanto Alan ha decidido deslindarse del asunto, ante la negativa de su padre. "Lo siento mucho. Yo hago mi parte, pero es imposible. Hay gente muy necia", expuso en una de las conversaciones que surgieron a partir de su post.

