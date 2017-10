Al público lo que pida: María José

Este 26 de octubre, una de las cantantes mexicanas más importantes del género pop, María José, estará pisando de nueva cuenta el ruedo del Palenque de las Fiestas de Octubre. Llegada la medianoche, la estrella de “No soy una señora”, presentará lo mejor de su repertorio y los temas más recientes que forman parte de su disco “Habla ahora”; de hecho, ahora mismo se encuentra promocionando su sencillo “Duri Duri”.

“Es un privilegio y una tradición que me llamen siempre (para el Palenque), es una feria muy importante en el país, una feria en la que todos los artistas queremos estar invitados al Palenque, porque hay varios en el país donde los cantantes queremos estar, que son de gran tradición y de gran altura artística, y el Palenque de las Fiestas de Octubre es uno de ellos. Estoy encantada de la vida de poder estar otra vez con todos mis tapatíos echando el tequila y la cantada”.

La Josa regresa a la Perla Tapatía con la firme convicción de que “al público lo que pida”, y si bien su estilo musical es el pop, no canta mal las rancheras y tampoco la banda, sabe que “el que es perico donde quiera es verde” y si el público se lo pide, ella cantará en el Palenque esos temas del género vernáculo y el regional mexicano, pero antes se lo tienen que pedir por redes sociales, por eso invita a sus seguidores y al público en general a que se animen a pedirle lo que ellos quieren oír esa noche que será muy especial.

“Presento los mismos arreglos musicales que hice para esta gira que llegó al Auditorio Telmex, es un repertorio amplio, de prácticamente toda mi carrera, pero si a través de las redes sociales me expresan qué es lo diferente que quieren ver de María José para el Palenque, encantada, si quieren que me eche unas canciones con mariachi, les saco el mariachi, si quieren algo de banda, les saco la banda, al público lo que pida y más en un lugar en el que los Fernández han acostumbrado al público a lo que pidan, ¿qué quiere la gente? Eso es lo que les das y para eso estamos”.

Le saca jugo al escenario

María José destaca que un escenario como un ruedo permite mayor interacción con la gente. “El Palenque es maravilloso, porque es el artista con el público y no con la gran producción donde pueden verte desde una rampa, un elevador o volando, no, aquí está el artista solito, con su banda, con su talento y con su gente y para donde voltee no hay como echar la flojera, no puedes aflojar para ningún lado”.

“A mí me encantaría ver a Katy Perry en un palenque, sería divertidísimo, sería padre lanzarle un reto a alguien así y que seguramente lo pueden hacer, porque son personas con mucho talento, pero en un escenario como este es solo eso, tu talento y tú, te paras, cantas y te mueres ahí de amor, es una relación muy estrecha es una cena con tu público”.

Experta en conquistar

El público de Guadalajara suele ser muy especial, pero La Josa tiene su lugar bien ganado en Jalisco. “Definitivamente es un público exigente, conocedor, un público que no se come cualquier cosa, y como esta es una feria de tanta tradición, han llegado tantos artistas al Palenque y al Benito Juárez que ya han visto de todo y lo saben”.

Recuerda que hace unos años estaba en un evento de mariachi donde iba a cantar y salió bien librada, “cantando divino, si es con mariachi, encantada de cantar, pero díganmelo ya, para organizarme y ahora sí brindemos con un buen tequila de la región y nos pongamos todos guapos”.