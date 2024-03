Durante la noche del jueves 7 de marzo se dio a conocer la muerte a los 68 años de Akira Toriyama, mangaka japonés creador de Dragon Ball, una historia de fantasía que ha estado presente en los hogares de millones de personas en el mundo por los últimos 40 años.

En medio de la sorpresa que supuso el fallecimiento del creador de quizá la serie japonesa más popular en el mundo, los fans del entrañable "Gokú" y sus amigos han inundado las redes sociales con mensajes, videos y memes en agradecimiento al escritor y dibujante, tanto por la influencia que sus personajes tuvieron en sus vidas, como por haber sido parte de su infancia mediante su narrativa sencilla cargada de humor y drama a la vez.

Con emotivos textos, los usuarios de plataformas como X (antes Twitter), se han pronunciado al respecto:

"Akira Toriyama será inmortal en la historia de la humanidad", dijo @MrKaytos; "Dragon Ball no es solo infancia, HA SIDO, ES Y SERÁ una parte fundamental de mi vida. Y si algo me ha enseñado esta obra y su autor, es qué puedo superar el límite de mis límites", escribió el usuario @PTonipr; "Enteramente agradecido, Akira Toriyama-sensei, diste al mundo un regalo llamado Dragon Ball", publicó @NeoAnimeZ; y finalmente, "Cuando era chico no todos eran fan de Star Wars o jugaban juegos. Ni siquiera era unánime el fútbol. Pero a TODOS nos gustaba Dragon Ball. TODOS amábamos a Goku. Pocas cosas más unificadoras y populares vamos a volver a tener en nuestras vidas", fue el mensaje de @guilloleoz.

Fallecido el pasado 1 de marzo, Akira Toriyama nació en el año de 1955, y comenzó sus trabajos como mangaka en la revista semanal Weekly Shonen Jump; más tarde, debutó en televisión con su serie "Dr. Slump", y en 1984 comenzó la publicación del manga de "Dragon Ball", que llegó a la televisión en 1986. Esta última es la historia más popular, que fue bien recibida en occidente y sigue vigente más de 30 años después de que se estrenara en la televisión mexicana; actualmente, sigue en edición mediante el manga "Dragon Ball Super".

Imágenes para despedir a Akira Toriyama, creador de Dragon Ball

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

