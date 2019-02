Aislinn Derbez impacta con foto en traje de baño

Aislinn Derbez deleitó a sus seguidores en redes sociales con un par de fotografías en las que luce un escotado traje de baño.

La actriz acompañó su publicación con un mensaje sobre los cambios que ha sufrido su cuerpo tras convertirse en mamá de Kailani.

"Demasiado genio, de ese talento inexplicable y con un corazón hermoso, pueden creer que @henryjimenzsólo tiene 21 años? Por cierto, apenas después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar. Honestamente si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos, soltaría (un chingo), confiaría más en mi cuerpo y me exigiría menos (y trataría de estar de mejor humor). Pero bueno esas lecciones no se aprenden sin haber vivido lo contrario. Ah! Y si les gusta mi traje de baño es de @pissaro.swimwear", escribió.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann suelen estar muy activos en sus redes sociales, donde comparten momentos románticos y con su pequeña hija Kai que ha conquistado las redes sociales.

JB