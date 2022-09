Sin lugar a dudas, Adriana Barraza es por mucho una de las actrices mexicanas con mayor renombre en el mundo cinematográfico y si bien su estilo interpretativo ante las cámaras se ha vuelto un deseo entre los directores y productores más mediáticos y prestigiados, la originaria de Toluca, Estado de México, asegura que lejos está de obsesionarse con la fama, sino más bien prefiere seguir enfocada en aquellas historias que realmente ofrezcan un mensaje poderoso sobre la identidad y los claroscuros del ser humano.

Con varios proyectos en puerta listos para estrenarse este año y abriendo agenda para el 2023, Adriana Barraza confía en que, por ejemplo, el filme “Monica”, recién estrenado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, pronto llegue a las pantallas mexicanas, pues bajo la dirección de Andrea Pallaoro y co-escrita por Orlando Tirado, ha sido una de las películas que más levantó ovaciones por su entrañable narrativa protagonizada por Patricia Clarkson, Trace Lysette y Emily Browning, y en la que Adriana Barraza pone sobre la mesa el perdón, el reencuentro y la aceptación.

“Es una película sobre la compasión, sobre el perdón hacia sí mismos y a nosotros. Nos fue estupendo, 11 minutos de pie con una ovación, la recepción ha sido estupenda, la recepción del público quiere decir algo, ya es un premio”, resalta la actriz nominada al Oscar por “Babel” (2006), de Alejandro González Iñárritu, al referir cómo “Monica” muestra el reencuentro de una madre (Patricia Clarkson) con su hija.

“Monica es una mujer transgénero, quien regresa a su casa, cuando ella se fue era un joven, cuando regresa es una mujer, habrá un encuentro entre su madre y ella, sin decirle a su madre que ella es su hijo. Es un camino sobre el perdón, de perdonarte a ti mismo, de perdonar al de enfrente, de saber quién soy ante la situación de la vida, saber que tu familia es lo más preciado que tienes”.

En esta historia, Adriana Barraza adelanta que su personaje se enfocará en la mujer responsable de cuidar a una madre enferma y ser testigo de cómo ella se reencuentra ante la vida de su renovada hija: “Patricia Clarkson, quien es una gran actriz, interpreta a la madre de ‘Monica’, tiene una enfermedad y soy quien la cuida, pero más que su cuidadora, es su amiga. Es muy emocional, es una película muy humana”.

Adriana recuerda que el director Andrea Pallaoro la buscó directamente para integrarla a “Monica”, y señala que a través de una carta el cineasta le explicó haber quedado fascinado con la interpretación que hizo en “Todo lo demás”, de Natalia Almada.

“Me dijo que quería justamente ese tipo de actuación y personaje, es una actuación muy interna (…) tuve una conversación larga, me fue a ver a Los Ángeles, después vi su película ‘Hannah’, que ya había ganado premios, me gustó mucho la estética del director, de cómo se acerca a todo. Una cosa que me era muy atractiva era trabajar con Patricia Clarkson, es una actriz que admiro muchísimo, hicimos muy buena amistad, fue de esas películas donde todo lo que pasó fue un placer”.

Un empoderamiento disruptivo

Otro proyecto listo para estrenarse es “Diario de un gigoló”, serie impulsada por Netflix que este 7 de septiembre llega al streaming y en donde Adriana Barraza da vida a una mujer que lidera a un grupo de jóvenes que ofrecen servicios de placer en el mercado de lujo y la socialité, sin embargo, una solicitud en particular para ayudar a una retraída muchacha, dará un vuelco insólito donde las pasiones ser verán manchadas de sangre, misterio y una red interminable de mentiras fatales.

“Es sobre un gigoló y sus vicisitudes, qué le sucede a un hombre que ha vivido al margen del cariño y del enamoramiento cuando desafortunadamente se enamora, digo desafortunadamente, porque para él es una desgracia. Mi personaje es la señora que los ‘regentea’, ella es muy rica, dueña de una galería de arte y tiene a sus gigolós de alta gama. Es muy divertida, lo pasé padrísimo”, resalta Barraza al celebrar el nivel de producción en alianza con Telemundo y Underground para filmar esta serie en Argentina teniendo como estelares también a Jesús Castro y Fabiola Campomanes.

Adriana Barraza indica que mimetizarse en todo tipo de historias y personajes es su más grande placer, y aunque reconoce que las narrativas han cambiado y hoy intentan reivindican a arquetipos que históricamente han sido vulnerables dentro y fuera de la ficción y la vida real, asegura no tener al empoderamiento femenino o lo políticamente correcto, por ejemplo, como estandarte, al reflexionar si estas perspectivas realmente ayuda a contar historias honestas y capaces de conectar con el mundo actual lejos de las presiones y expectativas sociales.

“Si nosotros solamente empoderamos a todo el universo, entonces estamos simplificando mucho las temáticas, en ese sentido. Creo que el empoderamiento por el empoderamiento no tiene ningún caso. Si yo lo justifico, si tengo un guion donde realmente pueda ver la trayectoria de una mujer hasta ganar su lugar por el cual estuvo peleando mucho tiempo, está muy bien, pero sí de entrada nada más todos somos muy empoderados, me parece que ahí es cuando las virtudes de algo terminan siendo sus defectos. He visto que las películas han cambiado a ser políticamente correctas y hemos olvidado tratar de contar historias de seres humanos que no son políticamente correctos y lo que les sucede, a veces el ser humano pierde, me está dando una lección, me hace pensar”.

Una heroína mexicana

A la espera de que establezca una fecha de estreno en 2023 para la ya anunciada película “Blue Beatle”, que presentará a un nuevo superhéroe en el Universo Extendido de DC y Warner Bros., Adriana Barraza, quien también compartirá créditos con sus compatriotas Damián Alcázar y Elpidia Carrillo, por ejemplo, y el fenómeno juvenil Xolo Maridueña (Cobra Kai), celebra que esta narrativa dirigida por Ángel Manuel Soto sea por mucho el filme que tenga el toque y representación más mexicana en su esencia y lenguaje en toda la historia de los superhéroes y heroínas exploradas en este género de fantasía llevados al cine.

“Es el primer héroe, no villano, latino, y en este caso mexicano, porque todos somos mexicanos, que tiene DC. Usualmente las películas de DC son muy serias y profundas, pero en este caso está entonada en la comedia, en donde esta familia de siete, somos como una ‘familia Burrón’. Tuvieron mucho cuidado de que todos los que estamos ahí fuéramos mexicanos o descendientes como George López o Xolo Maridueña. Me gustó mucho, lo hicieron de una manera honesta, porque sabes que luego buscan a alguien hable español, pero es argentino, y luego dicen que es mexicano”, comenta con humor Adriana Barraza.

La primera actriz indica que un giro especial en “Blue Beatle” es que si bien Xolo Maridueña emprenderá su camino de héroe, su familia “Reyes”, donde Barraza da vida a una amorosa abuela de 80 años, será la responsable de ayudarlo a cumplir con su nueva misión al resaltar los valores que caracterizan a las familias mexicanas.

“Tuve la suerte de haber trabajado con Ángel, es un gran director, fueron cuatro meses trabajando en Atlanta y en Puerto Rico, fue tan acucioso, porque entonar en comedia a siete personas que bailan, ríen, lloran, gritan, corren, es fantástico. La familia mexicana es la que va a salvar al superhéroe de la villana, Susan Sarandon. Todos van a salvar al superhéroe, es buenísimo”.

Lo que viene

Aunque diversos compromisos familiares y laborales complicaron que Adriana Barraza estuviera presente en la premiere mundial de “Monica” en Venecia, la actriz mexicana indica que su ausencia valió la pena, pues así logró concluir las filmaciones de una nueva película –para Netflix- que protagonizará junto a Memo Villegas, “El último vagón”, bajo la dirección de Ernesto Contreras, en la que ambos histriones explorarán la novela homónima de Ángeles Doñate, considerada como una de las tramas que rinde homenaje a los profesores vocacionados a la enseñanza y defensa infantil.

MF