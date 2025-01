Adrián Marcelo critica a las personas que compran rosca de reyes en Costco

Adrián Marcelo ha generado nuevamente controversia, esta vez por sus declaraciones sobre las largas filas que realizan las personas para adquirir productos de moda, como la tradicional rosca de reyes de Costco.

Adrián Marcelo cuestionó cómo ciertos hábitos reflejan las prioridades de las personas. Destacó que gastar tiempo en actividades como formarse durante horas para adquirir un producto no aporta valor tangible a la vida de nadie.

"No quiero sonar desde el privilegio ni con superioridad, pero, honestamente, dedicar dos horas a algo como una rosca no va a cambiar tu vida. No te va a conseguir un ascenso ni te hará mejor persona ", afirmó durante una entrevista con el youtuber Fernando Suárezserna, en su canal Bandido Diamante.

Adrián Marcelo critica fila de 2 horas para comprar rosca de Costco

Además, el influencer criticó a quienes realizan este tipo de acciones por ídolos o eventos, como acampar afuera de un concierto por días o arriesgarse en vías transitadas solo para conseguir la atención de una celebridad.

" Si inviertes dos horas de tu tiempo en eso, no te quejes de cómo te va en la vida ", expresó el influencer, desatando una hola de críticas.

Adrián Marcelo también lanzó un mensaje a los padres de adolescentes que permiten este tipo de conductas. Según él, es fundamental educar a los jóvenes para que valoren mejor su tiempo y establezcan metas más significativas.

"Está bien no destruirles los sueños, pero hay que aterrizarlos. Diles que no vale la pena arriesgarse o gastar de más por cosas que no tienen verdadero valor ", comentó.

Como es habitual en sus declaraciones, la opinión de Adrián Marcelo polarizó a los usuarios en plataformas como TikTok, donde el video de su entrevista ya supera las 60 mil reproducciones.

Algunos comentarios criticando su punto de vista hicieron énfasis en los hábitos y la situación de vida del creador de contenido.

" No tiene hijos, por eso no entiende que compartir una tradición como la rosca vale esas dos horas ". " Habla de desperdiciar tiempo, pero ¿qué hay de quienes lo escuchan a él? Eso tampoco es productivo ".

Con información de SUN

