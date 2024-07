Adidas lanza colección de jerseys bordados por artesanas

En un emocionante homenaje al patrimonio cultural mexicano, Adidas y Someone Somewhere MX han unido fuerzas para crear una colección única y poderosa de jerseys bordados a mano para la Selección Mexicana de futbol. Esta colaboración destaca a las talentosas mujeres artesanas de la Sierra Norte de Puebla, México, cuyas manos mágicas tejen historias y tradiciones en cada puntada.

La colección no solo es una celebración del arte y la destreza manual, sino también un tributo a las técnicas de bordado transmitidas de generación en generación. Estas artesanas, que suelen aprender su oficio de sus madres y abuelas, han dedicado más de 11 horas de trabajo a cada camiseta , reflejando el compromiso y la pasión que sienten por su legado cultural. Cada jersey es una obra maestra que representa simbólicamente a los 11 jugadores que llevarán el orgullo de México en la Copa América.

CORTESÍA/ Adidas

CORTESÍA/ Adidas

Adidas y Someone Somewhere MX han creado algo más que una línea de ropa deportiva; han construido un puente entre el deporte y el arte, entre la modernidad y la tradición. Al adquirir una de estas piezas exclusivas, no solo estarás apoyando a la selección mexicana, sino también contribuyendo al bienestar de estas increíbles artesanas, permitiendo que sus habilidades excepcionales y sus historias lleguen a un público global.

CORTESÍA/ Adidas

Esta colección es un testimonio del poder de la colaboración y del impacto positivo que puede tener la moda ética y socialmente consciente . Es un recordatorio de que cada puntada cuenta una historia, y cada prenda lleva consigo el espíritu y la dedicación de las manos que la crearon.

Sin duda una iniciativa que honra la riqueza cultural de México y apoya a las artesanas que hacen posible este sueño.



