Adal Ramones: La hija del actor se roba las miradas con su nuevo novio

Paola, la hija de Adal Ramones llamó la atención en la pasada alfombra roja de los Premios Metro 2021 porquem además de su papá, la acompañaba su novio Daniel Khosravi.

“Mi novio es increíble, estoy muy feliz y más porque se lleva muy bien con mi papá. Lo pueden confundir y pensar que somos hermanos”, declaró Paola en esa ocasión.

Daniel Khosravi se identifica como un joven influencer y creador de contenidos, mientras que Paola está siguiendo los pasos de su padre Adal Ramones en el mundo del espectáculo, sobre todo en el cine como directora.

Paola y Daniel se conocieron en julio, después de que ella terminara su relación amorosa con Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, y desde entonces han presumido en sus redes sociales cómo se divierten y hasta el tatuaje que se han hecho juntos.

Por su parte, Adal señaló que se lleva muy bien con el joven y que identifica mucho de él mismo en Daniel, aunque no los unan lazos sanguíneos.

“No me sorprendió, este cuate me cae muy bien, ¿cómo se llama? No, no es cierto, Dani me cae muy bien, es un tipazo, me veo en él cuando estaba chavo... Que no la vayan a cajetear nada más”, agregó el actor.

