Actriz de "Orange Is The New Black" acusa a Geoffrey Rush por acoso

El actor australiano Geoffrey Rush, ganador de un Oscar, fue acusado de nuevo este lunes de acoso sexual por una actriz.

La australiana Yael Stone, una de las protagonistas de la serie de Netflix "Orange is the New Black", explicó al New York Times que Rush bailó desnudo delante de ella en el camerino cuando ambos trabajaban en la obra de teatro "The Diary of a Madman", en 2010 y 2011.

La actriz de 33 años dijo que Rush usó un espejo para mirarla mientras se duchaba y que le mandaba mensajes eróticos.

En un comunico publicado en el mismo periódico, Rush dijo que las acusaciones son "incorrectas y en algunas casos se han sacado totalmente de contexto".

"Lamento sincera y profundamente si le causé dolor. En todo caso nunca fue mi intención", añadió.

La actriz explicó a la televisión australiana que en esa época no presentó denuncia para no perjudicar su carrera que estaba empezando.

"Yo tenía muy poca experiencia, él era una estrella reconocida internacionalmente, ha ganado todo lo que se puede ganar", dijo Yael Stone en una entrevista a la cadena ABC que se difundirá este lunes.

Por otra parte Rush, de 67 años, ha denunciado al periódico de Sídney Daily Telegraph por publicar en noviembre un presunto caso de acoso sexual a una actriz cuando trabajaba para la Sydney Theatre Company.

Rush ganó el Óscar a mejor actor en 1997 por su papel en Shine ("Claroscuro" o "El resplandor de un genio", según los países) y es uno de los pocos intérpretes en haber sido recompensado con el Emmy de la televisión y el Tony de teatro.