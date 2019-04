Academia Americana enviaría carta a México por los Premios Fénix

Miembros de la Academia Americana de Cine, que anualmente entrega los premios Oscar, enviarían una carta al gobierno de la Ciudad de México extrañados por la cancelación de los Premio Fénix, a lo mejor de la cinematografía iberoamericana.

Rodrigo Peñafiel, co director de los galardones que esta mañana dieron a conocer su terminación ante la falta de apoyos gubernamentales, dijo que el mensaje se lo dio Gregory Nava, gobernador de la academia de EU y miembro de Cinema 23, organizadores de los Fénix.

Durante la pasada entrega del Oscar, donde ROMA de Alfonso Cuarón se llevó tres reconocimientos, Peñafiel y Nava se encontraron.

"Nos invitaron porque la Academia Americana y los Spirit Awards estaban sorprendidos de lo que se había creado y construido en México, entonces nos dijeron que habían tomado como inspiración varias cosas que hacíamos como quitar el conductor y entregar premios durante los anuncios de televisión.

"Es decir, a nivel internacional había un apoyo increíble, es solamente el gobierno actual que no ve, no entiende, no le interesa, no oye, no escucha; ahí le comentamos a los gobernadores de la Academia, a Gregory que esto desaparecía y dijo que haría una carta para decirle al gobierno que cómo era posible que la iniciativa la maten", indicó Peñafiel.

Hoy los organizadores de los Fénix anunciaron que por falta de apoyos gubernamentales eran cancelada la caremonia 2019 que se haría a fines de año.

"Las políticas públicas y culturales han cambiado radicalmente en nuestro país ya que no permiten que las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a recursos públicos", señaló Cinema 23, organizadores del evento que reconocen a lo mejor del cine y las series iberoamericanas.

Se detalló a través de un comunicado que desde la primera edición en 2014 hasta su quinta edición en el 2018, recibió el apoyo del gobierno local, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Conaculta en su momento, además de patrocinios.

"Nunca obtuvimos respuestas ni una cita del actual gobierno, llevamos más de seis meses buscando y nadie nos recibió, ni siquiera un sí o un no oficial, nade de una llamada", apuntó Peñafiel.

En sus ediciones habían reconocido producciones como las series "Aquí en la tierra" y "Club de cuervos", así como los filmes "Una mujer fantástica", "Las herederas" y "La libertad del diablo".

Gael García Bernal, Diego Luna, Paz Vega y directores, productores y actores de más de 20 países integran Cinema 23.

