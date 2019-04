"Abbey Road" cumple medio siglo

Un material legendario producido por un conjunto irrepetible. Así puede definirse la placa “Abbey Road”, el undécimo álbum de estudio de la banda de rock inglesa The Beatles, lanzado el 26 de septiembre de 1969 por Apple Records.

Este disco es especial por múltiples razones. Por ejemplo, las sesiones de grabación para el álbum fueron las últimas en las que participaron los cuatro Beatles. Si bien “Let it be” fue el último disco que publicaron antes de disolverse definitivamente en abril de 1970, la mayor parte de dicho álbum se grabó antes de que comenzaran las sesiones de “Abbey Road”, convirtiéndolo a este como el último disco que grabaron juntos.

La crítica considera a “Abbey Road” un álbum de rock que incorpora géneros como el blues, el pop y el rock progresivo, y que además hace un uso prominente del sintetizador Moog. En una extensa entrevista con el locutor Tony MacArthur de Radio Luxembourg en Londres en 1969, John Lennon repasa canción por canción el álbum y señala que fue un instrumento muy interesante y que particularmente en la canción “I want you” (“She’s so heavy”) fue una donde este sintetizador se encuentra muy presente.

La construcción del sonido

Las primeras sesiones para “Abbey Road” comenzaron el 22 de febrero de 1969, solo tres semanas después de las sesiones de “Get Back”, en Trident Studios. Allí, el grupo grabó una pista de acompañamiento a “I Want You” (“She’s So Heavy”) con Billy Preston acompañándolos en el órgano Hammond.

Después de una pequeña cantidad de trabajo ese mes y una sesión para “You never give me your money” el 6 de mayo, el grupo se tomó un descanso de ocho semanas antes de volver a comenzar el 2 de julio.

La grabación continuó hasta julio y agosto, con la última pista de acompañamiento para “Because”, que se grabó el 1 de agosto. La postproducción continuó a lo largo del mes, con la secuencia final del álbum reuniéndose el 20 de agosto, una fecha memorable, pues fue la última vez que los cuatro Beatles estuvieron presentes en un estudio juntos.

El segundo lado del disco fue lanzado originalmente en vinil y contiene una mezcla de 16 minutos con ocho canciones cortas, grabadas durante julio y agosto y mezcladas en una suite que armaron Paul McCartney y George Martin.

Esas canciones salieron literalmente del cajón, pues fueron escritas y originalmente grabadas como “demos” durante las sesiones para el “Álbum Blanco” y “Get Back / Let It Be”. Si bien la idea de la mezcla fue de McCartney, George Martin tiene también crédito por la estructura.

Un gran incomprendido

Aunque “Abbey Road” fue un éxito comercial inmediato y alcanzó el número 1 en el Reino Unido y Estados Unidos, inicialmente recibió críticas mixtas, y algunos especialistas describieron su música como “poco auténtica” y lamentaron los efectos artificiales de la producción.

Pero el tiempo puso a todo en su lugar. Actualmente es considerado por muchos críticos como uno de los mejores discos no solamente de The Beatles, sino en la historia del rock. ¿El mejor ejemplo? En la lista de los mejores 500 discos de rock publicada por la revista especializada “Rolling Stone” se encuentra en el lugar 14. Por consenso popular puede afirmarse que contiene las mejores canciones escritas por George Harrison para el grupo: “Something” y “Here Comes The Sun”.

Visualmente también es poderoso. La portada del álbum, que presenta a los cuatro miembros de la banda caminando por un paso de cebra fuera de Abbey Road Studios, y se ha convertido en una de las imágenes más famosas e imitadas en la historia de la música popular, al punto que existe una transmisión en vivo que puede consultarse en la página oficial de los estudios y que puede ser después compartida como imagen.

Las canciones

Cara 1

“Come Together”

“Something”

“Maxwell’s Silver Hammer”

“Oh! Darling”

“Octopus’s Garden”

“I Want You (She’s So Heavy)”

Cara 2

“Here Comes the Sun”

“Because”

“You Never Give Me Your Money”

“Sun King”

“Mean Mr. Mustard”

“Polythene Pam”

“She Came In Through the Bathroom Window”

“Golden Slumbers”

“Carry That Weight”

“The End”

“Her Majesty”