Aanvi Kamdar, la influencer viajera que falleció tras caer de un acantilado

Aanvi Kamdar, reconocida influencer de viajes de 27 años, falleció trágicamente luego de caer desde una altura de 90 metros en un acantilado en la India, según informaron las autoridades locales. El accidente ocurrió el martes 16 de julio en la cascada Kumbhe, ubicada aproximadamente a 130 kilómetros de Mumbai, mientras Kamdar visitaba el lugar con siete amigos.

De acuerdo con la policía, Kamdar resbaló y cayó sobre una superficie rocosa y resbaladiza, quedando fuera del alcance visual de los equipos de rescate. Un rescatista explicó a The Economic Times que "cayó en una zona dura y resbaladiza de rocas, quedando 90 metros abajo en el valle y no pudo ser localizada de inmediato". Se movilizaron seis rescatadores que descendieron la colina para ayudar, mientras otros 50 asistentes colaboraban desde la parte superior.

El complejo operativo de rescate, que involucró múltiples agencias, se extendió por aproximadamente seis horas, según informó CBS News. A pesar de ser rescatada consciente, Kamdar fue trasladada al Hospital del Gobierno de Mangaon Taluka, donde lamentablemente falleció esa misma tarde.

Kamdar, quien también trabajaba como contadora, era conocida por su presencia en redes sociales, donde compartía consejos de viaje. Actualmente contaba con más de 290 mil seguidores en Instagram. En su última publicación, realizada el lunes 15 de julio, compartió sus recomendaciones sobre los mejores lugares para visitar en India durante la temporada de lluvias.

Solo un día antes de su trágico accidente, Kamdar rememoró uno de sus primeros viajes colaborativos y cómo ese evento marcó un punto de inflexión en su carrera como influencer. Hablando sobre su viaje a Ladakh, mencionó la emoción de su padre por la noticia, quien se encargó personalmente de seleccionar toda la ropa necesaria para el destino montañoso.

Recordando las circunstancias de aquel entonces, Kamdar compartió sus impresiones: "El hotel y los arreglos no fueron los mejores y el evento al que nos convocaron no estaba bien organizado. Hasta el último minuto pensé: ‘¡Espero que esto no sea una estafa!’ Pero vaya, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo maravilloso que fue. Mis padres ni siquiera lo cuestionaron; Todos estaban entusiasmados". A pesar de las dificultades, Kamdar valoró aquel tiempo como una época en la que simplemente disfrutaba del momento, sin preocuparse demasiado por el contenido que generaba.

La trágica muerte de Aanvi Kamdar ha conmocionado a su comunidad de seguidores y amigos, quienes recuerdan con cariño su pasión por los viajes y su dedicación en compartir experiencias únicas a través de las redes sociales.

