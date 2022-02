A través de mi ventana: Esto es lo que se sabe de la segunda y tercera parte que prepara Netflix

¡Buenas noticias para los fans de “A través de mi ventana”. Netflix confirma que la película contará con una segunda y tercera parte. Dirigidas nuevamente por Marçal Forés y con la estrecha colaboración en los guiones por parte de Ariana Godoy, escritora de la novela –fenómeno global– en la que está basada la cinta. Las nuevas entregas estarán protagonizadas una vez más por Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras y Emilia Lazo.

En el primer fin de semana tras su estreno en Netflix el pasado 4 de febrero, “A través de mi ventana” se sitúa en el primer puesto en el Top 10 global dentro de los títulos de habla no inglesa, con más de 33 millones de horas de visionado. La película, que ha cautivado a los fans de todo el mundo, también se sitúa en el Top 10 en 85 países y en el número 1 en 23 países.

Las nuevas películas, que serán dos historias inéditas, seguirán la aventura amorosa de “Raquel” y “Ares”, quienes se enfrentarán a más de un desafío en su relación. Por supuesto, estarán acompañados por “Artemis”, “Apolo”, “Yoshi”, “Daniela” y “Claudia”, además de nuevos personajes que ampliarán el universo creado por Ariana Godoy.

Wattpad WEBTOON Studios participará en el desarrollo de las secuelas y la producción volverá a estar a cargo de Nuria Valls y Adrián Guerra de Nostromo Pictures. En palabras de Valls y Guerra: “Siempre creímos en el gran potencial de la historia y los personajes de Ariana y es emocionante descubrir cómo ha llegado a millones de hogares en todo el mundo sobrepasando todas las expectativas. Estamos agradecidos y felices de poder continuar este apasionante viaje de la mano de los mismos compañeros”.

Netflix: ¿De qué trata “A través de mi ventana”?

“Raquel” lleva toda la vida loca por “Ares”, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. “Raquel” tiene muy claro su objetivo: conseguir que “Ares” se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma...

Acerca de la novela y de Ariana Godoy

La novela “A través de mi ventana” está editada en México por Penguin Random House. Nacida de la plataforma literaria Wattpad, donde cuenta con más de un millón y medio de lectores, la historia de “Raquel” y “Ares” es un fenómeno global que mueve fans alrededor del mundo. Ariana Godoy es la autora de “A través de mi ventana” y ella y el director Marçal Forés han ido un paso más allá, haciendo que la adaptación cinematográfica sea todavía más sexy y emocionante.

AC