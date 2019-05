A sus 72 años, Benito Castro no le teme a la muerte

A sus 72 años de edad y tras diversos excesos en su vida, el cantante y actor Benito Castro aseguró no tenerle miedo a la muerte y menos si ésta le llega en un escenario.

El integrante de la agrupación músico vocal Los Hermanos Castro, reconoció que ha sido un destrampado, pero actualmente puede decir que goza de salud. "Ya no tomo, ya no fumo, ya no huelo, ni aspiro y con eso se imaginan de lo que hablo. Bueno ni a la mota, que dicen ya es legal, le meto".

Aseguró que actualmente lleva una vida tranquila y "creo que no le debo nada a nadie", dijo el también humorista, quien a más de medio siglo de carrera, se siente afortunado de lo que ha logrado en la industria del entretenimiento, la cual consideró muy competitiva y en constante evolución.

"Yo nunca he dejado de pisar los escenarios y espero seguirlo haciendo hasta el último día de mi vida, como le pasó a mi primo Jorge, quien falleció en el 2007 cuando se encontraba ofreciendo una presentación. Qué triste morirte en un hospital", comentó el cantante en entrevista.

Con su buen humor para decir las cosas, Castro aseguró que el escenario sería el lugar ideal para morir, "aunque espero que el público me perdone por no decir adiós como se debe".

Aunque a pocas personas les gusta hablar de la muerte, Benito Castro comentó que a sus 72 años de edad, "ya ve la orilla del otro lado, ya nada más hay que nadar de muertito y pidiendo que no te empujen tan rápido".

La muerte, para él, es algo muy natural y no le tiene miedo, "así como hay vida, hay muerte. Yo solo doy gracias todos los días por haberme permitido estar en los escenarios y mantenerme vigente en este medio artístico y creo que no tengo deudas con nadie, porque a nadie le hecho mal", apuntó.

En las décadas de los 60 y 70, los hermanos Castro fueron parte importante de la música en el país. En sus inicios el grupo estaba conformado por Jorge, Arturo y Javier Castro, tiempo después se les unió Gualberto.

Así comenzó la historia de este cuarteto, al que en 1967, Benito se sumó, en sustitución de Javier, logrando disfrutar de las mieles del éxito, ya que se convirtieron en uno de los grupos más emblemáticos del bolero.

Fue en los años 80, cuando Los Castro, se separaron, pero sus carreras no se apagaron y Benito tuvo la oportunidad de gozar del cariño del público en el terreno de la actuación y la comedia.

Programas como "La güereja de mi vida" lograron meter al menor de los Castro en el gusto del público, quien también llegó al teatro con puestas en escena como "El tenorio cómico".

En 2007, los Castro se reunieron para celebrar los 60 años de trayectoria de Gualberto, ese mismo año falleció Jorge de un infarto.

La historia del grupo continúa, ya que el próximo 31 de mayo presentarán el espectáculo "Los originales hermanos Castro, otra vez juntos", para volver a cautivar con sus interpretaciones.

