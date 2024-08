¿A qué huele el Canelo Álvarez? Boxeador revela los perfumes que usa

El Canelo Álvarez es un deportista mexicano que ha sabido poner en alto el nombre de su país en el mundo del box profesional. No es de extrañar que a estas alturas de su carrea, el Canelo haya acumulado una gran cantidad de fans que se proponen seguir sus pasos. Sin embargo, esto no incluye solamente su desempeño físico, sino también su imagen.

En este sentido, muchas personas se han preguntado si detrás de la imagen pública de Álvarez existe alguien que le arregle su vestuario.

En un evento, el boxeador fue interceptado por una mujer, quien de forma directa le preguntó sobre su ropa y también por su olor.

¿Qué perfumes usa el Canelo Álvarez?

Ante los cuestionamientos de su entrevistadora, Santos Saúl Álvarez Barragán demostró con una sonrisa que el interés que el público tiene por su olor le causó gracia, pero también contestó amablemente.

"Ah, no sé a qué huelo, pero yo creo que rico" , expresó sobre su persona.

"¿Qué perfume usas, si se puede saber?", preguntó la entrevistadora.

El Canelo prosiguió a nombrar las marcas de perfumes que utiliza en su día a día, sin embargo, la lista no fue muy precisa, pues no recordaba los nombres exactos de las fragancias.

“Mi suegra me dio un Louis Vuitton, nomás que no me acuerdo el nombre, pero uso ese. Este, un árabe y un Hermès”.

¿Cuánto cuestan los perfumes del Canelo?

Es bien sabido que el Canelo no escatima a la hora de hacer un gasto, pues, gracias a su desempeño en el ring y a los negocios creados en su faceta de empresario, su billetera es próspera, lo que le ha llevado a acumular una considerable fortuna.

Perfume Louis Vuitton

Louis Vuitton es una marca francesa de lujo. Conocida por las iniciales LV plasmadas en las etiquetas de sus productos, la compañía se fundó en 1854.

Su catálogo incluye artículos para hombre y mujer, entre los que se encuentran zapatos, relojes, bolsos, joyas, accesorios, lentes de sol y, por supuesto, perfumería.

El Canelo señaló que el perfume Louis Vuitton que tiene fue un regalo de su suegra y, aunque no pudo especificar el nombre de la fragancia, los perfumes masculinos que ofrece la marca tienen un costo a partir de los $6 mil 250 pesos mexicanos. Pero algunas fragancias pueden costar mucho más, alcanzando precios de hasta $15 mil 400 pesos.

Perfume Árabe

La perfumería árabe ha tomado popularidad en los últimos tiempos, debido a que las personas que han usado estas fragancias aseguran que su duración es prolongada.

Esto ha llevado a la piratería del producto, sin embargo, un perfume árabe original, claro está, dependerá de su marca.

De nuevo, el Canelo no supo nombrar el perfume que es de su propiedad, pero, de forma general, los perfumes árabes llegan a tener precios muy elevados de hasta $23 mil pesos.

Perfume Hermès

Hermès es una casa de modas de lujo que, al igual que Louis Vuitton, tiene su origen en Francia. Oferta artículos como carteras, bolsos, guantes, cinturones y objetos para la decoración del hogar. Es reconocida por su logotipo de un carruaje con un caballo.

La oferta de Hermès en perfumería masculina oferta productos desde los $2 mil pesos mexicanos, pero las cifras mayores pueden llegar hasta casi los $5 mil pesos.

