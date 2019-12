A Franco Escamilla no le molesta que le digan payaso

Franco Escamilla menciona que no le molesta que le digan payaso a pesar de que es una palabra "fuerte" para él, porque a veces recibe mucho "hate" en redes sociales a través de este tipo de comentarios. "En la actualidad, en México, que te digan payaso es más un insulto, dejaron de lado ya la profesión, eso no está bien porque las personas que hacen el arte de payaso son alegres, son personas muy lindas, por eso a mí no me ofenden que me digan payaso", declara.

El comediante dice que en ocasiones también recibe comentarios de quejas porque no sube nuevo material a sus redes sociales o publicaciones en sus plataformas de streaming. "Cada vez es más complicado porque los fans son más exigentes, yo no subo material por subirlo, ahora tengo menos contenido y es más difícil hacerlo porque no puedo presentar algo con menor calidad, ya no me alcanza la cabeza para hacer monólogos cada semana", explica.

.@franco_esca está de visita para contarnos lo que preparó para su próxima presentación en nuestro escenario el 17 de enero �� pic.twitter.com/hbvjEdO2P2 — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) December 4, 2019

El standupero explica que buscó escritores para que crearan su material, pero que eso no resultó porque no se sentía cómodo ni a gusto presentando lo que otros escribieron por y para él. "Me siento hipócrita y falso cuando hablo de algo que no salió de mí, mejor decidí ser yo, escribir mis guiones y morirme con esa fórmula, cuando otro escribe no ve lo que está en mi cabeza, ni lo que estoy sintiendo", cuenta.

El también cantante comenta que otra de las críticas que recibe es cuando habla sólo de las vivencias que tiene con su familia. "Me critican mucho en redes que cuando no tengo nada que hablar empiezo a platicar de mi familia, pero es al revés, ellos me inspiran y son mi fuente de material, casi no paso tiempo con ellos, pero estos últimos 4 meses pasé más tiempo con mis hijos y con mi esposa para conectar con ellos de nuevo, es muy fácil perder la cabeza y mi familia es como mi ancla para mantenerme", profesa.

Franco Escamilla se presentará en el Auditorio Nacional el 15 de enero presentando el espectáculo "Payaso". El comediante asegura que escogió sólo una fecha porque en ocasiones anteriores tuvo problemas de garganta por hablar casi 8 horas en menos de dos días, pero también comenta que no sabe si abrirá otra fecha en el Auditorio Nacional porque lo considera muy difícil de llenar.

"Me estreso, el Auditorio es un monstruo, ya vendí más de 3 mil boletos y me pongo feliz, pero me enseñan el mapa y se ve vació, no lo lleno, estoy intentando hacer tradición, este recinto te abraza, sería lindo regresar, pero siempre está ocupado y para llenarlo es algo horrible", detalla. Escamilla menciona que no sabe si este show llegará a plataformas de streaming o será compartido en sus redes sociales.

"No sé si este show estará en Netflix, con RPM (monólogo anterior) decidí no vendérselo a nadie, nos llegaron al precio y sentí feo rechazar una cantidad de dinero generosa, soy un mercenario y me gusta el dinero, pero yo nací en YouTube, hay personas que no tienen una suscripción y no voy a abandonar a la gente que estuvo conmigo desde el principio", profesa.

OB