"28 años después": primer tráiler y todo lo que sabemos del esperado regreso de Cillian Murphy

En 2002 llegó a los cines "28 Days Later" , la película protagonizada por Cillian Murphy con trama postapocalíptica de “zombies”, después con una secuela con "28 Weeks Later" de 2007, "Boyle" y "Garland" regresan con "28 Years Later" (Extermino: La Evolución), la tercera parte de esta historia tras 22 años del primer estreno.

Esta película llega junto con el regreso del director Danny Boyle, el guionista Alex Garland y Anthony Dod Mantle en fotografía, lo que con la involucración de este trío promete ser uno de los estrenos más llamativos de 2025.

En este nuevo capítulo, el apocalipsis zombi alcanza la desesperación y crudeza característica del estilo apocalíptico, las ciudades han sido reclamadas por la naturaleza, y los pocos supervivientes enfrentan el horror de los infectados y de sus propias decisiones humanas.

A través de su canal de YouTube, Sony Pictures Entertainment lanzó su primer tráiler oficial a las pocas horas de este 10 de diciembre, dejando a fanáticos de las precuelas a la expectativa de nuevas noticias.

Con la narcion del poema "Boots" de Rudyard Kipling empieza el recorrido de los paisajes desolados y a través de las diferentes escenas Aaron Taylor-Johnson, quien parece liderar a un grupo de supervivientes en un entorno devastado.

El gran momento llega cuando vemos a Jodie Comer enfrentándose a un infectado… y parece ser "Jim". Sí, el protagonista de "28 días después" pudo haber sido infectado y representar una nueva amenaza para los supervivientes. Aunque la aparición es breve, la conexión con la película original, en caso de ser Cillian, su transformación le da un giro impactante a la historia, aunque no ha sido confirmado, el zombies del tráiler tiene un sorprendente parecido con el ganador del Óscar.

Con la frase “El tiempo no curó nada” , el tráiler muestra que esta película abordará el caos del apocalipsis, pero también las heridas emocionales y físicas que dejó el virus . El mundo de "28 años después" es más oscuro y cruel que en las pprevias, y los personajes tendrán que enfrentarse tanto a los infectados como a sus propios fantasmas.

Este esperado estreno está programado para el 20 de junio del 2025 y promete convertirse en un clásico moderno del cine de terror.

