El año 2025 quedará marcado por despedidas para la industria del entretenimiento y la cultura. A lo largo de doce meses, el cine, la música, la televisión, la literatura, la moda y hasta la vida pública internacional perdieron a figuras que moldearon sensibilidades, acompañaron generaciones y dejaron obras que hoy funcionan como refugio de la memoria.

Enero. El año comenzó con la pérdida de Leo Dan, fallecido el 1 de enero. Dejó un cancionero romántico que atravesó décadas y fronteras. Sus melodías se convirtieron en banda sonora de amores, nostalgias y despedidas, consolidándolo como uno de los grandes cantautores de habla hispana. Apenas tres días después, el 4 de enero, murió Emilio Echevarría, actor mexicano cuya intensidad quedó grabada para siempre en su interpretación de “El Chivo” en “Amores perros”, un personaje que redefinió el realismo y la crudeza del cine nacional contemporáneo.

El 9 de enero, la voz inconfundible de Amparo Garrido se apagó, dejando tras de sí un legado entrañable en el doblaje, la actuación y la locución. Su trabajo marcó la infancia de miles de espectadores. El 12 de enero falleció Iliana de la Garza, actriz constante en telenovelas y series, cuya presencia discreta pero sólida la convirtió en un rostro familiar para la audiencia mexicana.

La pérdida de David Lynch, el 16 de enero, resonó a escala mundial. El cineasta estadounidense transformó la narrativa audiovisual con universos inquietantes y oníricos, como los de “Blue Velvet” y “Twin Peaks”. Días más tarde, el 27 de enero, murió Alma Rosa Aguirre, una de las últimas figuras vivas de la Época de Oro del cine mexicano, heredera de una tradición que conectó el pasado glorioso con nuevas generaciones.

Febrero. Este mes fue especialmente duro. El día 11 de ese mes falleció Norma Mora, actriz cercana al público gracias a su simpatía en comedias y películas populares. El 16 de febrero, México perdió a Tongolele, vedette, bailarina y símbolo absoluto del espectáculo, cuya fuerza escénica la convirtió en icono cultural. Un día después, el 17 de febrero, murió Paquita la del Barrio, figura irrepetible de la música popular mexicana, recordada por sus letras directas y su voz inconfundible, que dio voz al desamor y al empoderamiento femenino. El 18 de febrero, el cine internacional despidió a Gene Hackman, actor ganador del Oscar y referente indiscutible de Hollywood. Finalmente, el 20 de febrero falleció Daniel Bisogno, conductor y actor cuyo estilo mordaz marcó durante décadas al programa “Ventaneando”.

Abril. La primavera trajo más despedidas. El 1 de abril murió Val Kilmer, actor emblemático de los años ochenta y noventa, recordado por papeles icónicos en “Batman eternamente” y “The Doors”. Días después, el 7 de abril, falleció Memo del Bosque, productor clave de la televisión mexicana, impulsor de formatos que definieron una época. El 13 de abril, el mundo literario lamentó la muerte de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, autor fundamental de la narrativa contemporánea en español. El 21 de abril, el fallecimiento del Papa Francisco marcó el fin de un pontificado histórico por su cercanía con los pobres, su defensa de los migrantes y su llamado constante a la justicia social.

Mayo. El día 13 de ese mes, murió Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay y símbolo global de una política austera y profundamente humanista. Junio trajo la pérdida de Brian Wilson, el 11 de junio, genio creativo y cofundador de The Beach Boys, cuyas armonías definieron un sonido que aún hoy inspira a músicos de todo el mundo.

Julio. El 2 de julio falleció Julián McMahon, actor australiano conocido por “Nip/Tuck” y “Charmed”, tras una batalla privada contra el cáncer. Su muerte fue confirmada por su esposa, quien destacó su amor por la vida, su trabajo y sus seguidores. En julio también se fueron dos iconos del entretenimiento: Ozzy Osbourne, el 22 de julio, leyenda absoluta del rock y fundador de Black Sabbath, y Hulk Hogan, el 24 de julio, figura central de la lucha libre que trascendió el ring para convertirse en símbolo de la cultura pop.

Agosto. El 21 de agosto, el rock mexicano perdió a Xava Drago, vocalista recordado por su energía y por canciones que marcaron a toda una generación, como “Aún”, con Coda.

Septiembre. En septiembre, el día 4, murió Giorgio Armani, diseñador italiano que revolucionó la sastrería y construyó un imperio de lujo basado en la elegancia atemporal. El 16 de septiembre, el cine despidió a Robert Redford, actor, director y defensor incansable del cine independiente.

Octubre. El 1 de octubre falleció Jane Goodall, primatóloga y conservacionista cuya labor transformó la forma en que entendemos a los animales y nuestra relación con la naturaleza. El 11 de octubre murió Diane Keaton, actriz emblemática del cine estadounidense, dueña de un estilo único e irrepetible. El 18 de octubre, la música perdió a Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, recordado por la banda como el pulso y el alma de su sonido. El 26 de octubre falleció Alicia Bonet, actriz mexicana ligada al cine clásico, con trabajos que permanecen en la memoria colectiva.

Noviembre. El 1 de noviembre murió Héctor Terrones, diseñador de moda mexicano, cerrando un año que dejó un profundo vacío, pero también un legado inmenso. En sus obras, canciones, películas y pensamientos, todos ellos continúan vivos, recordándonos que el arte y la cultura trascienden incluso a la muerte.

Diciembre. A esta larga lista de pérdidas se sumó, hacia el cierre del año, la muerte de Abraham Quintanilla, figura clave en la historia de la música latina, reportada el 13 de diciembre. Músico y productor, fue el patriarca de la familia Quintanilla y el principal impulsor de la carrera de Selena, cuya proyección internacional transformó de manera definitiva el panorama del pop latino. Su fallecimiento generó una oleada de mensajes de reconocimiento, en los que se le recordó como un defensor incansable del talento, la identidad cultural y el legado artístico de su hija hasta el último día.

